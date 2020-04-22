В Новосибирской области выявили больше полусотни нарушителей медицинского карантина — жителям было выдано соответствующее предписание о 14-дневной изоляции, которое они проигнорировали.
Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.
— Более 50 нарушителей режима медицинского наблюдения в Новосибирской области привлечены к ответственности за потенциальный риск распространения коронавирусной инфекции, 31 из них уже оштрафованы на сумму в 469,1 тысячи рублей. Своего наказания ожидают и ряд владельцев бизнеса, которые вопреки запрету продавали кальяны и обслуживали посетителей в пивном баре, — сообщили в пресс-службе.
Полиция направила в суд 152 административных протокола, в том числе 94 — по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По данным правительства региона, сумма уже выписанных штрафов по этой статье составила около 1,2 миллиона рублей.
О нарушениях жителей
С жителями продолжают проводить беседы о том, что сейчас нельзя нарушать режим самоизоляции, даже если у вас нет предписания о медицинском карантине.
— На жителей, грубо нарушающих эти и другие требования, только за предыдущий день сотрудниками полиции составлено порядка 50 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Данная статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, — добавили в правительстве.
О нарушениях предпринимателей
— Так, в ирландском пабе на Советской в Железнодорожном районе в момент рейда обслуживались посетители — в заведении за столиками они распивали пиво. Услуги общественного питания также предоставлялись в помещении магазина-закусочной на Нарымской в Железнодорожном районе, который торгует пивом и едой, — перечислили чиновники.
Всего на сегодняшний день к ответственности привлечено 43 юридических лица, из них 25 присуждены штрафы на общую сумму 732,5 тысяч рублей, вынесено 10 решений о приостановлении деятельности предприятий, поделились цифрами в правительстве.
А во время рейда полиции и Минпромторга стало известно, что в ТЦ «Сибирский молл» в Октябрьском районе в одном из отделов велась продажа кальянов и смесей для курения. В ТЦ «Солнечный» в Дзержинском районе также работал отдел по продаже кальянов и сопутствующих товаров. На предпринимателей также возбудили административные дела.
Жителей Новосибирска начали штрафовать по новым правилам с 6 апреля. Ранее стало известно, что за нарушения наказания понесут интим-магазин и супружеская пара.