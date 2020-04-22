Полиция направила в суд 152 административных протокола, в том числе 94 — по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По данным правительства региона, сумма уже выписанных штрафов по этой статье составила около 1,2 миллиона рублей.

О нарушениях жителей

С жителями продолжают проводить беседы о том, что сейчас нельзя нарушать режим самоизоляции, даже если у вас нет предписания о медицинском карантине.



— На жителей, грубо нарушающих эти и другие требования, только за предыдущий день сотрудниками полиции составлено порядка 50 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Данная статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, — добавили в правительстве.

О нарушениях предпринимателей

— Так, в ирландском пабе на Советской в Железнодорожном районе в момент рейда обслуживались посетители — в заведении за столиками они распивали пиво. Услуги общественного питания также предоставлялись в помещении магазина-закусочной на Нарымской в Железнодорожном районе, который торгует пивом и едой, — перечислили чиновники.