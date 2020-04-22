Сегодня, 22 апреля, частный жилой дом загорелся на Якушева в Октябрьском районе Новосибирска.

На месте до сих пор работают пожарные расчеты. Над местом пожара поднимался черный густой дым, который было видно за несколько километров.



— Пожару присвоили повышенный уровень сложности, — сообщил корреспонденту НГС заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артем Щербаков. — Сообщение о пожаре поступило около 16 часов. Огонь стремительно распространялся на соседние надворные постройки.