Сегодня, 22 апреля, частный жилой дом загорелся на Якушева в Октябрьском районе Новосибирска.
На месте до сих пор работают пожарные расчеты. Над местом пожара поднимался черный густой дым, который было видно за несколько километров.
— Пожару присвоили повышенный уровень сложности, — сообщил корреспонденту НГС заместитель руководителя пресс-службы регионального управления МЧС НСО Артем Щербаков. — Сообщение о пожаре поступило около 16 часов. Огонь стремительно распространялся на соседние надворные постройки.
По предварительной информации, загорелся сарай на одном из участков, огонь с него перекинулся на баню соседнего участка, также была угроза перехода огня на один из частных домов.
По оперативной информации, пострадавших нет. За 22 минуты локализовали открытый огонь, за 10 минут ликвидировали полностью. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разбором.
Сегодня в первой половине дня на улице Магаданской сгорел автосервис. Сейчас пожарные разбираются в причинах возгорания.