Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области проводятся процессуальная проверка по факту падения двухлетнего ребенка из окна квартиры
По данным следствия, 22 апреля 2020 года около 10 часов утра, двухгодовалая девочка залезла на подоконник, где было открыто окно, облокотилась на москитную сетку и выпала из квартиры 8 этажа дома по ул. Кропоткина. В результате падения ребенок получил телесные повреждения и был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователи обращаются к жителям региона с просьбой не оставлять детей без должного присмотра даже на секунду при открытых окнах.
— Мы просим оборудовать ручки оконных рам и балконных дверей встроенными замками и при необходимости проветривания помещений оставлять рамы и двери в вертикальном состоянии, запирая при этом замки ручек. Также необходимо оборудовать москитные решетки окон дополнительными надежными крепежами, - обращаются в СК.