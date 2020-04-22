Следователи обращаются к жителям региона с просьбой не оставлять детей без должного присмотра даже на секунду при открытых окнах.

— Мы просим оборудовать ручки оконных рам и балконных дверей встроенными замками и при необходимости проветривания помещений оставлять рамы и двери в вертикальном состоянии, запирая при этом замки ручек. Также необходимо оборудовать москитные решетки окон дополнительными надежными крепежами, - обращаются в СК.

