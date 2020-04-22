В Кремле продолжают обсуждать дату голосования за поправки в Конституцию. Мартовский указ президента предполагал, что голосование пройдет сегодня, 22 апреля, но планы изменила пандемия коронавируса. В качестве новых вариантов, пишет «Коммерсантъ», есть две даты: 24 июня и 8 июля.
По закону о конституционных поправках между назначением голосования и самим голосованием должно пройти не менее 30 дней. Это значит, что указ о новой дате должен последовать в конце мая либо в начале июня. В любом случае дата будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.
Участвовать в голосовании за поправки намерены две трети россиян — об этом свидетельствуют данные свежего опроса ВЦИОМ. Половина опрошенных заявила, что проголосует положительно, против — только 26% от опрошенных. А если бы голосование состоялось сегодня, явка составила бы 52–54%. За поправки проголосовали бы 67–68% участников, против — 27–30%.
Поправки вносятся в 22 статьи: расширяются полномочия парламента, усложняются требования к кандидатам в президенты, прописываются социальные гарантии россиянам, а также обнуляется президентский срок. Изменения вступят в силу, если за них проголосует большинство россиян, имеющих право голоса.
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