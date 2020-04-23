23 апреля четверг
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 77.04
eur 83.68
Тема дня Двухлетняя девочка упала с 8 этажа. Она жива
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 77.04
eur 83.68

Все новости

Все новости
По старой мостовой, как и почти 100 лет назад, сегодня ходят горожане

По старой мостовой, как и почти 100 лет назад, сегодня ходят горожане

На улице Ленина в Новосибирске из-под асфальта показалась мостовая — старые булыжники видно на переходе через улицу возле здания Главпочтамта.

— Это выходы мостовой, — подтвердил корреспонденту НГС сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев. — Есть в городе несколько мест, где мостовая часто пробивается. Это Свердлова между Красным проспектом и Советской, Римского-Корсакова, Пархоменко и другие.

Как рассказал сотрудник музея, улицу (тогда Кузнецкую) вместе с Советской мостили после 1926 года: тогда мощение началось в 1922 году с улицы Рабочей (сейчас Чаплыгина).

При этом, согласно исторической справке Голодяева, первые мостовые появились в городе уже летом 1909 года. Первыми «справили» дороги на Владимировской, Переселенческой (1905 года), Трактовой (Большевистской), Сузунской (Восходе), Обском (Комсомольском) и Николаевском (Красном) проспектах. Ширина последнего была определена в 25 саженей — это больше 50 м.

— Работы эти были очень дороги. В 1910 году во время посещения Ново-Николаевска премьер-министром империи П.А. Столыпиным городская власть попросила у премьера денег на дороги, тот подсказал источник финансирования — попудный сбор с грузов, перевозимых через город, — рассказал Константин Голодяев. — До революции основные запланированные участки замостить успели, но существенный объём работ проводили уже при советской власти. Но очень долго и вяло.

В прошлом году при замене асфальта возле Стоквартирного дома рабочие нашли один из участков старой мостовой. На Левом берегу дорожные работники обнаружили старую булыжную мостовую на площади Сибиряков-Гвардейцев.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

история Новосибирска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (39)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!