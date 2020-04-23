При этом, согласно исторической справке Голодяева, первые мостовые появились в городе уже летом 1909 года. Первыми «справили» дороги на Владимировской, Переселенческой (1905 года), Трактовой (Большевистской), Сузунской (Восходе), Обском (Комсомольском) и Николаевском (Красном) проспектах. Ширина последнего была определена в 25 саженей — это больше 50 м.



— Работы эти были очень дороги. В 1910 году во время посещения Ново-Николаевска премьер-министром империи П.А. Столыпиным городская власть попросила у премьера денег на дороги, тот подсказал источник финансирования — попудный сбор с грузов, перевозимых через город, — рассказал Константин Голодяев. — До революции основные запланированные участки замостить успели, но существенный объём работ проводили уже при советской власти. Но очень долго и вяло.



В прошлом году при замене асфальта возле Стоквартирного дома рабочие нашли один из участков старой мостовой. На Левом берегу дорожные работники обнаружили старую булыжную мостовую на площади Сибиряков-Гвардейцев.