Кто в Новосибирской области всех богаче? Изучаем доходы и имущество депутатов Заксобрания

На втором месте — Александр Манцуров (совладелец «Сибирского гиганта», комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям в Заксобрании) из партии «Гражданская платформа». Он был лидером рейтинга в 2018 году с доходом 68,7 млн рублей, а в этом году увеличил его до 73,3 млн рублей. Он владеет виллой в Таиланде (870 «квадратов»), квартирой (154 «квадрата») и помещением в России (387 «квадратов»). На правах общей долевой собственности депутату принадлежит земельный участок.



На третьем месте оказался Денис Поволоцкий из КПРФ (комитет по транспортной, промышленной и информационной политике в Заксобрании, директор ООО «Технодорпро» и учредитель «КТД»). В 2019 году он задекларировал почти 61,5 млн рублей дохода. Что ещё записано в декларации? Два личных авто (RAV 4 и Land Cruiser 200), прицеп (ЛАВ-81012А), две квартиры (одна из них в совместной собственности) и земельный участок внушительных размеров.



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