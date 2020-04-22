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Кто в Новосибирской области всех богаче? Изучаем доходы и имущество депутатов Заксобрания

Вилла в Таиланде, квартира в Испании, участок на 50 га... Что ещё попало в декларации 2018–2019 годов?

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Угадайте, кто в Законодательном собрании НСО зарабатывает больше всех? Сейчас расскажем

Угадайте, кто в Законодательном собрании НСО зарабатывает больше всех? Сейчас расскажем

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о своих доходах за прошлый год. Согласно сведениям в декларациях, годовой доход самого состоятельного депутата превысил 100 миллионов рублей, да и в целом депутаты стали зарабатывать больше. Если в 2018 год суммарный доход трёх самых богатых депутатов Заксобрания составлял около 152,5 миллиона рублей, то в этом году — 239 миллионов.

По итогам прошлого года лидером рейтинга стал Василий Иваков

По итогам прошлого года лидером рейтинга стал Василий Иваков

Лидером рейтинга в этом году, по итогам своих задекларированных доходов, стал Василий Иваков из партии «Единая Россия» (комитет по транспортной, промышленной и информационной политике). Он возглавляет ООО УК «ИнвесСтройПроект» (занимается ремонтом, содержанием и строительством дорог в Краснозёрском районе), а также является учредителем и директором двух компаний — ООО «Камелот Сибирь» и ООО «Поток Трейд». Его доход за год составил почти 104 млн рублей, а в 2018 году он декларировал суммы гораздо скромнее — 11,8 млн рублей. В декларации 2019 года также попали несколько квартир, земельных участков, две котельные, гаражи, столярный цех и тёплая стоянка.

На втором месте — Александр Манцуров (совладелец «Сибирского гиганта», комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям в Заксобрании) из партии «Гражданская платформа». Он был лидером рейтинга в 2018 году с доходом 68,7 млн рублей, а в этом году увеличил его до 73,3 млн рублей. Он владеет виллой в Таиланде (870 «квадратов»), квартирой (154 «квадрата») и помещением в России (387 «квадратов»). На правах общей долевой собственности депутату принадлежит земельный участок.

На третьем месте оказался Денис Поволоцкий из КПРФ (комитет по транспортной, промышленной и информационной политике в Заксобрании, директор ООО «Технодорпро» и учредитель «КТД»). В 2019 году он задекларировал почти 61,5 млн рублей дохода. Что ещё записано в декларации? Два личных авто (RAV 4 и Land Cruiser 200), прицеп (ЛАВ-81012А), две квартиры (одна из них в совместной собственности) и земельный участок внушительных размеров.

Предлагаем вам сравнить сведения о тройке самых богатых депутатов 2019 года с данными за прошлый год.

Двумя годами ранее список самых богатых депутатов возглавлял Александр Манцуров

Двумя годами ранее список самых богатых депутатов возглавлял Александр Манцуров

Накануне мы публиковали данные об итогах декларационной кампании 2018 года. Оказалось, что среди новосибирцев есть четыре миллиардера и 68 тысяч миллионеров. Рассказываем, где они живут.

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