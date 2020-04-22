Кто в Новосибирской области всех богаче? Изучаем доходы и имущество депутатов Заксобрания

Депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о своих доходах за прошлый год. Согласно сведениям в декларациях, годовой доход самого состоятельного депутата превысил 100 миллионов рублей, да и в целом депутаты стали зарабатывать больше. Если в 2018 год суммарный доход трёх самых богатых депутатов Заксобрания составлял около 152,5 миллиона рублей, то в этом году — 239 миллионов.
Лидером рейтинга в этом году, по итогам своих задекларированных доходов, стал Василий Иваков из партии «Единая Россия» (комитет по транспортной, промышленной и информационной политике). Он возглавляет ООО УК «ИнвесСтройПроект» (занимается ремонтом, содержанием и строительством дорог в Краснозёрском районе), а также является учредителем и директором двух компаний — ООО «Камелот Сибирь» и ООО «Поток Трейд». Его доход за год составил почти 104 млн рублей, а в 2018 году он декларировал суммы гораздо скромнее — 11,8 млн рублей. В декларации 2019 года также попали несколько квартир, земельных участков, две котельные, гаражи, столярный цех и тёплая стоянка.
На втором месте — Александр Манцуров (совладелец «Сибирского гиганта», комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям в Заксобрании) из партии «Гражданская платформа». Он был лидером рейтинга в 2018 году с доходом 68,7 млн рублей, а в этом году увеличил его до 73,3 млн рублей. Он владеет виллой в Таиланде (870 «квадратов»), квартирой (154 «квадрата») и помещением в России (387 «квадратов»). На правах общей долевой собственности депутату принадлежит земельный участок.
На третьем месте оказался Денис Поволоцкий из КПРФ (комитет по транспортной, промышленной и информационной политике в Заксобрании, директор ООО «Технодорпро» и учредитель «КТД»). В 2019 году он задекларировал почти 61,5 млн рублей дохода. Что ещё записано в декларации? Два личных авто (RAV 4 и Land Cruiser 200), прицеп (ЛАВ-81012А), две квартиры (одна из них в совместной собственности) и земельный участок внушительных размеров.
Предлагаем вам сравнить сведения о тройке самых богатых депутатов 2019 года с данными за прошлый год.
Накануне мы публиковали данные об итогах декларационной кампании 2018 года. Оказалось, что среди новосибирцев есть четыре миллиардера и 68 тысяч миллионеров. Рассказываем, где они живут.