22 апреля среда
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 76.26
eur 82.62
Тема дня Двухлетняя девочка упала с 8 этажа. Она жива
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 76.26
eur 82.62

Все новости

Все новости
Болезнь в лёгкой форме чаще всего переносят люди младше 40 лет

Болезнь в лёгкой форме чаще всего переносят люди младше 40 лет

По данным на 21 апреля, коронавирус диагностировали у 151 жителя Новосибирска. В минздраве рассказали, сколько лет заболевшим и в какой форме у них протекает болезнь, а мы оформили эти цифры в простую и понятную инфографику:

Больше всего заболевших в возрастной категории от 50 до 60 лет — таких 35 человек. Людей еще более старшего возраста — 20, им от 60 до 70 лет, и ещё 7 заразившихся старше 70 лет.

— Тяжёлое течение заболевания отмечается, в основном, в возрастной категории старше 60 лет. Лёгкие формы заболевания отмечаются в возрастной категории до 40 лет, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

НГС следит за ситуацией за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в онлайн-хронике.

Мы рассказывали историю семьи из Карасука, где отец, мать и ребенок заразились коронавирусом. Из-за этого земляки устроили им травлю. Подробности читайте тут.

Также накануне стало известно, что коронавирус нашли у двух священнослужителей.

Как новосибирцы заражались COVID-19 - мы показывали в гифке.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в НовосибирскестатистикаМинздрав Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!