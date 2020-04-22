Больше всего заболевших в возрастной категории от 50 до 60 лет — таких 35 человек. Людей еще более старшего возраста — 20, им от 60 до 70 лет, и ещё 7 заразившихся старше 70 лет.



— Тяжёлое течение заболевания отмечается, в основном, в возрастной категории старше 60 лет. Лёгкие формы заболевания отмечаются в возрастной категории до 40 лет, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

