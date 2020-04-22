По данным на 21 апреля, коронавирус диагностировали у 151 жителя Новосибирска. В минздраве рассказали, сколько лет заболевшим и в какой форме у них протекает болезнь, а мы оформили эти цифры в простую и понятную инфографику:
Больше всего заболевших в возрастной категории от 50 до 60 лет — таких 35 человек. Людей еще более старшего возраста — 20, им от 60 до 70 лет, и ещё 7 заразившихся старше 70 лет.
— Тяжёлое течение заболевания отмечается, в основном, в возрастной категории старше 60 лет. Лёгкие формы заболевания отмечаются в возрастной категории до 40 лет, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.
НГС следит за ситуацией за ситуацией с коронавирусом в Новосибирске в онлайн-хронике.
Мы рассказывали историю семьи из Карасука, где отец, мать и ребенок заразились коронавирусом. Из-за этого земляки устроили им травлю. Подробности читайте тут.
Также накануне стало известно, что коронавирус нашли у двух священнослужителей.
Как новосибирцы заражались COVID-19 - мы показывали в гифке.