Читатели не раз задавали нам вопросы, связанные с организацией работы медучреждений в Новосибирске в период распространения коронавирусной инфекции. Рассказываем, можно ли попасть к узким специалистам и когда врача нужно вызывать на дом.



Когда вызывать врача на дом

В минздраве напоминают, что сейчас лучше не ходить в медучреждения без необходимости. Если у вас есть симптомы ОРВИ, то нужно вызвать участкового терапевта из поликлиники, к которой вы прикреплены, на дом:

— В связи с особой эпидемиологической обстановкой на территории Новосибирской области принимаются меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции штамма COVID-19. В частности, при организации оказания амбулаторной и стационарзамещающей медицинской помощи приоритетом является обслуживание на дому. В случае несогласия с действиями лечащего/участкового врача следует обратиться к главному врачу поликлиники.