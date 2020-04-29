Читатели не раз задавали нам вопросы, связанные с организацией работы медучреждений в Новосибирске в период распространения коронавирусной инфекции. Рассказываем, можно ли попасть к узким специалистам и когда врача нужно вызывать на дом.
Когда вызывать врача на дом
В минздраве напоминают, что сейчас лучше не ходить в медучреждения без необходимости. Если у вас есть симптомы ОРВИ, то нужно вызвать участкового терапевта из поликлиники, к которой вы прикреплены, на дом:
— В связи с особой эпидемиологической обстановкой на территории Новосибирской области принимаются меры, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции штамма COVID-19. В частности, при организации оказания амбулаторной и стационарзамещающей медицинской помощи приоритетом является обслуживание на дому. В случае несогласия с действиями лечащего/участкового врача следует обратиться к главному врачу поликлиники.
Можно ли попасть к стоматологу?
Другие специалисты продолжают вести приём в определённых случаях:
— Все специалисты амбулаторно-поликлинической службы продолжают прием пациентов по экстренным и неотложным показаниями, в том числе стоматологи, — пояснили в минздраве.
Если же вы можете на время отложить поход к какому-то специалисту, то лучше сейчас оставаться дома, как и рекомендуется.
— Работа медучреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области осуществляется в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области №725 от 23.03.2020 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области», — уточнили в минздраве.
Как работают частные клиники?
Работа частных клиник города не входит в компетенцию минздрава. Каждая из них устанавливает свой режим работы и описывает его особенности на сайте. Большая часть новосибирских частных клиник придерживается таких же правил: пациентам измеряют температуру на входе, если она повышена, то их не принимают. Некоторые организовывают выезды врачей на дом к таким пациентам, чтобы ограничить их контактирование с другими посетителями. Более подробно на эту темы мы писали здесь, когда новосибирцу отказали в услуге платного вызова скорой помощи.
НГС делал репортаж из Новосибирской областной клинической больницы, которая приняла пациентов из 11-й, где сейчас развёрнут инфекционный госпиталь.