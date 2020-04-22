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Рядом с СТО горела трава на площади в 200 квадратов

Рядом с СТО горела трава на площади в 200 квадратов

Сегодня, 22 апреля, в Новосибирске на улице Магаданской в Заельцовском районе сгорел автосервис.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали подробности возгорания — пожар произошёл около 12:00.

— Горело одноэтажное здание, которое использовалось как автосервис. Рядом горела трава на площади 200 квадратных метров на расстоянии 50 метров от СТО, — объяснили в ведомстве.

По данным сводки, первым загорелся автосервис, но эта информация сейчас уточняется, как и причина возгорания.

Очевидцы считают, что пожар произошёл из-за пала травы.

— Из-за поджога травы возле ЖД путей сгорел автосервис. Пересечение Даргомыжского и Магаданской, — сообщила в редакцию читательница НГС.

В эту субботу в разных частях Новосибирска поднялся чёрный дым, в том числе из-за поджогов травы.

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пожарпал травы
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