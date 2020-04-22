Сегодня, 22 апреля, в Новосибирске на улице Магаданской в Заельцовском районе сгорел автосервис.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали подробности возгорания — пожар произошёл около 12:00.
— Горело одноэтажное здание, которое использовалось как автосервис. Рядом горела трава на площади 200 квадратных метров на расстоянии 50 метров от СТО, — объяснили в ведомстве.
По данным сводки, первым загорелся автосервис, но эта информация сейчас уточняется, как и причина возгорания.
Очевидцы считают, что пожар произошёл из-за пала травы.
— Из-за поджога травы возле ЖД путей сгорел автосервис. Пересечение Даргомыжского и Магаданской, — сообщила в редакцию читательница НГС.
В эту субботу в разных частях Новосибирска поднялся чёрный дым, в том числе из-за поджогов травы.