Новосибирские детсады отказывают детям в дежурных группах, если их родители работают из дома — НГС спросил у властей, с чем это связано.

«Не принимают справку об удаленной работе»

Об этом в редакцию НГС написала одна из мам, которую работодатель отправил на удалённую работу в начале месяца.



— В детском саду не принимают справку об удаленной работе, хотя она также предполагает восьмичасовой рабочий день! Соответственно, при наличии мест в дежурной группе мне отказывают в приёме детей. Наша семья никуда не выезжала за пределы города, на карантин нас не сажали. Находясь дома с ними, я практически все время занимаюсь их обслуживанием (приготовить, накормить, убрать, поиграть и т.д.). Работать 8 часов в день возможно только когда дети спят, — высказалась она.

