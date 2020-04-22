Новосибирские детсады отказывают детям в дежурных группах, если их родители работают из дома — НГС спросил у властей, с чем это связано.
«Не принимают справку об удаленной работе»
Об этом в редакцию НГС написала одна из мам, которую работодатель отправил на удалённую работу в начале месяца.
— В детском саду не принимают справку об удаленной работе, хотя она также предполагает восьмичасовой рабочий день! Соответственно, при наличии мест в дежурной группе мне отказывают в приёме детей. Наша семья никуда не выезжала за пределы города, на карантин нас не сажали. Находясь дома с ними, я практически все время занимаюсь их обслуживанием (приготовить, накормить, убрать, поиграть и т.д.). Работать 8 часов в день возможно только когда дети спят, — высказалась она.
Ответ Минобра
О том, насколько правомерен отказ детских садов принимать детей в дежурные группы, корреспондент НГС узнал в министерстве образования Новосибирской области. Ситуацию прокомментировала заместитель министра Ирина Мануйлова.
— Мы понимаем, что хотелось бы родителям работать, отдав ребёнка в детский сад, но, к сожалению, открыть полные группы, как это было до ситуации с коронавирусом, мы сегодня не можем. Детские сады работают в режиме дежурной группы, наполняемость которой — 12 человек. В соответствии с постановлением губернатора, место в дежурной группе предоставляется в том случае, если справку с места работы предъявляют оба родителя. То есть ребёнка реально не с кем оставить дома, — пояснила она.
Замминистра также уточнила, что состав семьи всегда известен руководству детского сада. Для предоставления места в дежурной группе потребуется заявление с соответствующим требованием и две справки от родителей (если семья неполная — одна) с места работы.
— Если один из родителей находится дома, в этом случае место в дежурной группе ребёнку не предоставят. Потому что такой возможности у города сегодня нет. Вот у нас сегодня в Калининском районе, поскольку завод начал работать, люди вышли на рабочие места, а значит, потребовались места в группах. У нас их не так много. Их просто не хватает, — добавила Ирина Мануйлова.
Накануне стало известно о продлении учебного года у новосибирских школьников — дольше всех будут учиться десятиклассники (до 5 июня), остальные классы смогут закончить учёбу в конце мая.