Рассказываем, как можно было завершить отопительный сезон в своём доме заранее. Возможно, вам это пригодится в следующем году.

Инструкция

Жильцы дома могут сами принять решение о прекращении теплоснабжения дома. Что для этого нужно, нам рассказали в СГК и в управляющих компаниях «Регион» и «Темпсервис»:

1. Необходимо подать заявку в организацию, которая обслуживает дом: в управляющую организацию или к председателю ТСЖ, ЖСК.

2. Чтобы жителям многоквартирного дома инициировать этот процесс, можно обратиться к старшему по дому или другому лицу, уполномоченному действовать от собственников жилья.

Сейчас ваша УК может принимать заявления только в электронном виде. Адреса электронной почты управляющей компании можно найти на их официальном сайте.

3. Заявление обязательно должно быть коллективным, то есть подписанным всеми или явным большинством владельцев квартир в здании.

Поэтому, если сложившейся ситуацией с отоплением недовольны только некоторые жильцы, то ускорить завершение отопительного сезона не получится.

