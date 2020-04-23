В Новосибирске установилась практически летняя погода, на этой неделе температура воздуха поднимется до +29 градусов, а читатели НГС жалуются, что в квартирах стало невозможно находиться и соблюдать режим самоизоляции.
Сибирская генерирующая компания уже сообщала, что интенсивность теплоснабжения снизили ещё с начала месяца. Но в начале недели в планах мэрии завершение отопительного сезона было не раньше середины мая.
Но после этого на сайте мэрии появился проект постановления, по которому отопительный сезон решено завершить сегодня, 23 апреля.
Рассказываем, как можно было завершить отопительный сезон в своём доме заранее. Возможно, вам это пригодится в следующем году.
Инструкция
Жильцы дома могут сами принять решение о прекращении теплоснабжения дома. Что для этого нужно, нам рассказали в СГК и в управляющих компаниях «Регион» и «Темпсервис»:
1. Необходимо подать заявку в организацию, которая обслуживает дом: в управляющую организацию или к председателю ТСЖ, ЖСК.
2. Чтобы жителям многоквартирного дома инициировать этот процесс, можно обратиться к старшему по дому или другому лицу, уполномоченному действовать от собственников жилья.
Сейчас ваша УК может принимать заявления только в электронном виде. Адреса электронной почты управляющей компании можно найти на их официальном сайте.
3. Заявление обязательно должно быть коллективным, то есть подписанным всеми или явным большинством владельцев квартир в здании.
Поэтому, если сложившейся ситуацией с отоплением недовольны только некоторые жильцы, то ускорить завершение отопительного сезона не получится.
Есть другие варианты?
Пока самый действенный способ — поставить на батареи терморегулятор. В домах, где был капитальный ремонт с заменой центрального отопления, такие регуляторы уже стоят. Они позволяют самостоятельно уменьшать температуру в квартире.
В прошлом году отопительный сезон закончился 10 мая — это на 12 дней раньше, чем в 2018 году. После этого в городе похолодало, но тепло в квартиры уже не вернули.