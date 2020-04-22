Суд привлёк Дмитриеву к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Её оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Людмила Дмитриева рассказала корреспонденту НГС, что штраф они получили из-за стульев на летней веранде возле «Чашки кофе» на Ленина, 12.

— Эти стулья мы расставляли сами, ставили всегда на расстоянии. Но так как у нас очень любят всегда девушки фотографироваться, эту мебель передвигают. Посчитали, что мы виноваты: не каждому делали замечания. Хотя каждого гостя мы предупреждали, что расстояние надо соблюдать, — пояснила Дмитриева.

До этого мы рассказывали про новосибирца, которого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за проживание во время самоизоляции не по прописке.

