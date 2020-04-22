Вчера, 21 апреля, Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал Людмилу Дмитриеву, управляющую кофейней «Чашка кофе» на Ленина, 12 за посетителей на летней веранде.
— В помещении кофейни «Чашка кофе» осуществлялось обслуживание посетителей в летнем кафе с употреблением приобретенных продуктов питания (кофе), информация о закрытии кофейни, работе дистанционным способом в летнем кафе отсутствовала, допускалось скопление людей, столы и стулья не были огорожены или убраны, какие-либо ограждения отсутствовали, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе суда.
Суд привлёк Дмитриеву к административной ответственности по
Людмила Дмитриева рассказала корреспонденту НГС, что штраф они получили из-за стульев на летней веранде возле «Чашки кофе» на Ленина, 12.
— Эти стулья мы расставляли сами, ставили всегда на расстоянии. Но так как у нас очень любят всегда девушки фотографироваться, эту мебель передвигают. Посчитали, что мы виноваты: не каждому делали замечания. Хотя каждого гостя мы предупреждали, что расстояние надо соблюдать, — пояснила Дмитриева.
До этого мы рассказывали про новосибирца, которого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за проживание во время самоизоляции не по прописке.
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