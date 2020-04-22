Чтобы сократить риски заражения на фоне пандемии коронавируса, российское правительство разрешило до 1 января 2021 года не поверять бытовые счетчики, даже если срок поверки уже истек. При этом неустойка взыскиваться не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.
Ресурсоснабжающие и управляющие компании будут обязаны принимать показания приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг, а штрафы и пени взыскиваться не будут. Росстандарт и Росаккредитация уже направили соответствующие разъяснения организациям, имеющим право проводить поверку счетчиков.
Если у вас возникнут проблемы с поверкой счетчиков и оплатой неустойки, ссылайтесь на постановление правительства РФ от 2 апреля 2020 года об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Именно оно регулирует изменения.
При этом Росстандарт и Росаккредитация напоминают, что услуги по поверке счетчиков могут предлагать мошенники. Будьте внимательны и имейте ввиду, что вся информация об обязательной поверке до конца 2020 года — ложь.