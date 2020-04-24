Метеоролог Николай Иванушкин из Новосибирской области работает сейчас на станции «Мирный» в Антарктиде. Он рассказал НГС, как попал на край земли, есть ли там коронавирус и как живут полярники в окружении ледников.



Николаю 31 год, он родом из Чулымского района. Окончил училище в Новосибирске, после три года работал по распределению, а затем перевёлся в Архангельск. Следующие десять лет работал на полярных станциях в Арктике на островах Вайгач, Белый, Визе и в городе Нарьян-Маре. 18 марта этого года Николай прибыл на станцию «Мирный» в Антарктиде. Его должность — метеоролог-актинометрист.