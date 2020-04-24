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Николай Иванушкин работает на полярных станциях уже более 10 лет

Николай Иванушкин работает на полярных станциях уже более 10 лет

Метеоролог Николай Иванушкин из Новосибирской области работает сейчас на станции «Мирный» в Антарктиде. Он рассказал НГС, как попал на край земли, есть ли там коронавирус и как живут полярники в окружении ледников.

Николаю 31 год, он родом из Чулымского района. Окончил училище в Новосибирске, после три года работал по распределению, а затем перевёлся в Архангельск. Следующие десять лет работал на полярных станциях в Арктике на островах Вайгач, Белый, Визе и в городе Нарьян-Маре. 18 марта этого года Николай прибыл на станцию «Мирный» в Антарктиде. Его должность — метеоролог-актинометрист.

Как попасть в Антарктиду

На станции «Мирный» условия не такие суровые, как на других

На станции «Мирный» условия не такие суровые, как на других

Для того, чтобы отправиться на работу на Южный полюс, необходимо пройти специальную медкомиссию, обучение морскому делу, которое включает борьбу за живучесть судна и борьбу с пиратством. Разумеется, кандидат должен уметь плавать.

— Получаешь справки по медкомиссии, справки по морскому делу, УЛМ (удостоверение личности моряка. — Прим. ред.) и допуски, — рассказывает Николай Иванушкин. — Они оформляются на пять лет, после этого нужно по новой проходить всю комиссию по морскому делу. Нужно образование, чтобы подходило для работы в Антарктиде: метеоролог, озонометрист, геофизик, гидролог, океанолог, механик. Здесь много разных профессий.

Путь до Антарктиды

Сейчас на станции работает 24 человека

Сейчас на станции работает 24 человека

Николай и другие члены экспедиции добрались до станции на научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров». Оно вышло из Санкт-Петербурга, затем заходило в порты в Германии и ЮАР (Кейптаун). Уже из Африки корабль отправился в Антарктиду.

— Сложностей в пути не было. Кормят на убой, занятий никаких. Сами ходили спортом занимались, по палубе гуляли туда-сюда. Два спортзала — там тоже можно время проводить отлично. К условиям не привыкать, и не на таких станциях работали. Да, какие-то мелкие трудности имеются, но так, вроде, всё привычно, — говорит Николай.

На станции «Мирный»

Такие пейзажи можно увидеть вокруг станции

Такие пейзажи можно увидеть вокруг станции

На станции Николай следит за уровнем солнечной радиации и погодой.

— День проходит по расписанию: завтрак, обед, ужин, наблюдения за температурой, работа на площадке и работа по обустройству метеокабинета. В основном вся работа завязана на метеорологии, — рассказывает полярник.

Погода в «Мирном», говорит он, не такая суровая, как на некоторых других станциях. Например, 21 апреля там было -5 градусов.

— Ветра в основном. Сильно холодных температур ещё не было, — делится метеоролог. — И здесь, на станции «Мирный», нет таких температур. Это «Восток» — да, там сильно за -60 и -80, там холодно. Там более жёсткие условия, а здесь условия тепличные, можно так сказать. В Арктике и пожёстче было.

В окрестностях станции можно увидеть пингвинов

В окрестностях станции можно увидеть пингвинов

С собой в экспедицию берут туалетные принадлежности, витамины, потому что на станции есть только дистиллированная вода, и полярникам нужен дополнительный кальций. Также с собой привозят кофе и сладости. Тёплую спецодежду выдают, а вот ту, в которой можно ходить в помещении, нужно привозить самим.

— В свободное от работы время режу по дереву, фильмы смотрю, занимаюсь спортом. Если хорошая погода, то можно и прогуляться, посмотреть территорию станции. Погода редко бывает хорошей, так что не сильно здесь погуляешь. А так в бильярд рубимся, — рассказывает Николай.

Чем ещё отличается от жизни дома

Благодаря IP-телефонии полярникам удаётся поддерживать связь с близкими

Благодаря IP-телефонии полярникам удаётся поддерживать связь с близкими

На «Мирном» работают 24 человека. Полярники могут спокойно созваниваться с родными, потому что на станции есть IP-телефония.

— Так-то интернета здесь нет, только WhatsApp работает и всё, просто так на «Яндекс» не выйдешь. Телевидение — только Первый канал, и то немецкий. Каждый день в душ, как дома, не походишь, баня — раз в неделю, по расписанию, — говорит метеоролог. — Овощей не хватает, фрукты выдаются — яблоки, апельсины, груши, изысков нет. В магазин не сходишь. Сладостей некоторым не хватает — тех же конфет, шоколада. Работы много. Поначалу, пока адаптируешься, работаешь через каждые 6 часов, спать приходится 3–4 часа. Срок сделал — пошёл поспал немного, и опять срок делать. Сильно не расслабишься. Постоянно на работе. Воду надо экономить, сильно направо-налево тратить не будешь.

Такие красавцы живут недалеко от станции

Такие красавцы живут недалеко от станции

Коронавирус, который уже несколько месяцев терроризирует планету, Николая особенно не беспокоит.

— Про коронавирус по телевизору показывают и всё, на нас это никак не повлияло. Я сколько звонил домой, из моих никто не заболел, да и больных-то никто не видел, — говорит полярник.

Николай пока не знает, когда вернётся из «Мирного»:

— Пробуду здесь, пока судно не придёт — может, в мае, феврале. Пока ещё неизвестно.

НГС рассказывал и о других необычных новосибирцах. Например, врач Александр Волчек вживил себе под кожу пять чипов, чтобы открывать двери, хранить пароли от устройств и разблокировать компьютер.

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