Метеоролог Николай Иванушкин из Новосибирской области работает сейчас на станции «Мирный» в Антарктиде. Он рассказал НГС, как попал на край земли, есть ли там коронавирус и как живут полярники в окружении ледников.
Николаю 31 год, он родом из Чулымского района. Окончил училище в Новосибирске, после три года работал по распределению, а затем перевёлся в Архангельск. Следующие десять лет работал на полярных станциях в Арктике на островах Вайгач, Белый, Визе и в городе Нарьян-Маре. 18 марта этого года Николай прибыл на станцию «Мирный» в Антарктиде. Его должность — метеоролог-актинометрист.
Как попасть в Антарктиду
Для того, чтобы отправиться на работу на Южный полюс, необходимо пройти специальную медкомиссию, обучение морскому делу, которое включает борьбу за живучесть судна и борьбу с пиратством. Разумеется, кандидат должен уметь плавать.
— Получаешь справки по медкомиссии, справки по морскому делу, УЛМ (удостоверение личности моряка. — Прим. ред.) и допуски, — рассказывает Николай Иванушкин. — Они оформляются на пять лет, после этого нужно по новой проходить всю комиссию по морскому делу. Нужно образование, чтобы подходило для работы в Антарктиде: метеоролог, озонометрист, геофизик, гидролог, океанолог, механик. Здесь много разных профессий.
Путь до Антарктиды
Николай и другие члены экспедиции добрались до станции на научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров». Оно вышло из Санкт-Петербурга, затем заходило в порты в Германии и ЮАР (Кейптаун). Уже из Африки корабль отправился в Антарктиду.
— Сложностей в пути не было. Кормят на убой, занятий никаких. Сами ходили спортом занимались, по палубе гуляли туда-сюда. Два спортзала — там тоже можно время проводить отлично. К условиям не привыкать, и не на таких станциях работали. Да, какие-то мелкие трудности имеются, но так, вроде, всё привычно, — говорит Николай.
На станции «Мирный»
На станции Николай следит за уровнем солнечной радиации и погодой.
— День проходит по расписанию: завтрак, обед, ужин, наблюдения за температурой, работа на площадке и работа по обустройству метеокабинета. В основном вся работа завязана на метеорологии, — рассказывает полярник.
Погода в «Мирном», говорит он, не такая суровая, как на некоторых других станциях. Например, 21 апреля там было -5 градусов.
— Ветра в основном. Сильно холодных температур ещё не было, — делится метеоролог. — И здесь, на станции «Мирный», нет таких температур. Это «Восток» — да, там сильно за -60 и -80, там холодно. Там более жёсткие условия, а здесь условия тепличные, можно так сказать. В Арктике и пожёстче было.
С собой в экспедицию берут туалетные принадлежности, витамины, потому что на станции есть только дистиллированная вода, и полярникам нужен дополнительный кальций. Также с собой привозят кофе и сладости. Тёплую спецодежду выдают, а вот ту, в которой можно ходить в помещении, нужно привозить самим.
— В свободное от работы время режу по дереву, фильмы смотрю, занимаюсь спортом. Если хорошая погода, то можно и прогуляться, посмотреть территорию станции. Погода редко бывает хорошей, так что не сильно здесь погуляешь. А так в бильярд рубимся, — рассказывает Николай.
Чем ещё отличается от жизни дома
На «Мирном» работают 24 человека. Полярники могут спокойно созваниваться с родными, потому что на станции есть IP-телефония.
— Так-то интернета здесь нет, только WhatsApp работает и всё, просто так на «Яндекс» не выйдешь. Телевидение — только Первый канал, и то немецкий. Каждый день в душ, как дома, не походишь, баня — раз в неделю, по расписанию, — говорит метеоролог. — Овощей не хватает, фрукты выдаются — яблоки, апельсины, груши, изысков нет. В магазин не сходишь. Сладостей некоторым не хватает — тех же конфет, шоколада. Работы много. Поначалу, пока адаптируешься, работаешь через каждые 6 часов, спать приходится 3–4 часа. Срок сделал — пошёл поспал немного, и опять срок делать. Сильно не расслабишься. Постоянно на работе. Воду надо экономить, сильно направо-налево тратить не будешь.
Коронавирус, который уже несколько месяцев терроризирует планету, Николая особенно не беспокоит.
— Про коронавирус по телевизору показывают и всё, на нас это никак не повлияло. Я сколько звонил домой, из моих никто не заболел, да и больных-то никто не видел, — говорит полярник.
Николай пока не знает, когда вернётся из «Мирного»:
— Пробуду здесь, пока судно не придёт — может, в мае, феврале. Пока ещё неизвестно.
НГС рассказывал и о других необычных новосибирцах. Например, врач Александр Волчек вживил себе под кожу пять чипов, чтобы открывать двери, хранить пароли от устройств и разблокировать компьютер.