За последние сутки в России подтверждены еще
По данным университета Хопкинса, к утру 22 апреля в мире диагностировано более 2,5 миллиона случаев, а число умерших превысило 177,5 тысячи. На первом месте по-прежнему США — там заражены более 824 тысяч человек. Второе место у Испании (свыше 204 тысяч случаев), третье — у Италии, где коронавирус выявили почти у 184 тысяч человек. В этом рейтинге Россия замыкает первую десятку.
Есть и хорошие новости — мы на втором месте по тестированию на коронавирус. С начала года медики сделали более 2,2 миллиона тестов, только за последние сутки проведено 109,9 тысячи исследований. С подозрением на COVID-19 остаются 145 тысяч человек. Ранее медики отмечали, что масштабное тестирование позволяет диагностировать коронавирус на ранней стадии и снизить число летальных случаев.