22 апреля среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 76.26
eur 82.62
Тема дня Заболел еще один работник храма в Новосибирске
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 76.26
eur 82.62

Все новости

Все новости
Россия занимает десятое место в списке коронавирусных стран

Россия занимает десятое место в списке коронавирусных стран

За последние сутки в России подтверждены еще 5236 случаев коронавируса, в том числе 2276 контактных, без клинических проявлений. С начала пандемии диагноз поставлен 57 999 людям, сообщает федеральный оперативный штаб. Выздоровевших — 547 (общее число — 4420), 57 человек скончались (общее число — 513).

По данным университета Хопкинса, к утру 22 апреля в мире диагностировано более 2,5 миллиона случаев, а число умерших превысило 177,5 тысячи. На первом месте по-прежнему США — там заражены более 824 тысяч человек. Второе место у Испании (свыше 204 тысяч случаев), третье — у Италии, где коронавирус выявили почти у 184 тысяч человек. В этом рейтинге Россия замыкает первую десятку.

Есть и хорошие новости — мы на втором месте по тестированию на коронавирус. С начала года медики сделали более 2,2 миллиона тестов, только за последние сутки проведено 109,9 тысячи исследований. С подозрением на COVID-19 остаются 145 тысяч человек. Ранее медики отмечали, что масштабное тестирование позволяет диагностировать коронавирус на ранней стадии и снизить число летальных случаев.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (37)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!