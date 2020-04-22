По данным университета Хопкинса, к утру 22 апреля в мире диагностировано более 2,5 миллиона случаев, а число умерших превысило 177,5 тысячи. На первом месте по-прежнему США — там заражены более 824 тысяч человек. Второе место у Испании (свыше 204 тысяч случаев), третье — у Италии, где коронавирус выявили почти у 184 тысяч человек. В этом рейтинге Россия замыкает первую десятку.

