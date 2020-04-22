В Новосибирске коронавирус подтвердился ещё у одного священнослужителя. Накануне было известно только об одном случае.



— Коронавирус подтверждён у двух священнослужителей, — уточнили информацию в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, объяснил, что оба священнослужителя — священник и работник храма — относятся к одному приходу Новосибирска. И сейчас анализы также сделаны другим работникам и людям, которые с ними контактировали.

У работников православной гимназии, о которой заявляли родители, коронавирус пока не подтвержден, но у них также взяли анализы. Священник по долгу службы мог контактировать с детьми. Мы связались со священнослужителем, на которого указывали родители, но он попросил не беспокоить его вопросами и сказал, что не обладает информацией о заражённых.