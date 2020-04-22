22 апреля среда
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 76.26
eur 82.62
Тема дня Заболел еще один работник храма в Новосибирске
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 76.26
eur 82.62

Все новости

Все новости
Оба священнослужителя — священник и работник храма — работали вместе

Оба священнослужителя — священник и работник храма — работали вместе

В Новосибирске коронавирус подтвердился ещё у одного священнослужителя. Накануне было известно только об одном случае.

— Коронавирус подтверждён у двух священнослужителей, — уточнили информацию в оперштабе Новосибирской области по коронавирусу.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, объяснил, что оба священнослужителя — священник и работник храма — относятся к одному приходу Новосибирска. И сейчас анализы также сделаны другим работникам и людям, которые с ними контактировали.

У работников православной гимназии, о которой заявляли родители, коронавирус пока не подтвержден, но у них также взяли анализы. Священник по долгу службы мог контактировать с детьми. Мы связались со священнослужителем, на которого указывали родители, но он попросил не беспокоить его вопросами и сказал, что не обладает информацией о заражённых.

В Новосибирской митрополии не отвечают на официальный запрос корреспондента НГС, который был сделан 20 апреля.

Как новосибирцы заражались коронавирусом, мы показывали в одной гифке (она впечатляет).

На этой неделе мы рассказывали про семью с коронавирусом, которую затравили соседи и земляки из-за диагноза.

Если вы знаете кого-то из заболевших или умерших от коронавируса в Новосибирске, то свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ7
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавируссвященникРПЦ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (150)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!