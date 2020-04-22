В Новосибирске начали закрывать парки и скверы — проверять гуляющих горожан будет полиция

В Новосибирске начали закрывать городские парки — там появятся оградительные ленты и объявления, напоминающие горожанам об ограничении прохода на территорию.

Эти меры уже приняты в Нарымском сквере — фотографию объявления оттуда нам прислал читатель.



— Скверы, которые посещаются большим количеством жителей, скорее всего, будут перекрываться. Пока у нас официально действует запрет до 30 апреля, — сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.



По её словам, запрет будет действовать и на Михайловской набережной. В настоящее время там каждые полчаса включаются оповещения с напоминанием о необходимости соблюдать принятые меры и «не посещать набережную».

