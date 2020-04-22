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В Новосибирске начали закрывать парки и скверы — проверять гуляющих горожан будет полиция

Ограничения уже коснулись Нарымского сквера, на очереди — набережная и другие парки

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Первые ограничения появились в Нарымском сквере

Первые ограничения появились в Нарымском сквере

В Новосибирске начали закрывать городские парки — там появятся оградительные ленты и объявления, напоминающие горожанам об ограничении прохода на территорию.

Эти меры уже приняты в Нарымском сквере — фотографию объявления оттуда нам прислал читатель.

— Скверы, которые посещаются большим количеством жителей, скорее всего, будут перекрываться. Пока у нас официально действует запрет до 30 апреля, — сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

По её словам, запрет будет действовать и на Михайловской набережной. В настоящее время там каждые полчаса включаются оповещения с напоминанием о необходимости соблюдать принятые меры и «не посещать набережную».

— В связи с тем, что вот такое большое количество людей выходят в выходные, набережную всё-таки будем перекрывать. У нас площадки уже там обвязаны — детская и спортивная, но сейчас, похоже, будем перекрывать и променад, — пояснила она.

Соответствующее решение было принято на заседании областного штаба. Проверять исполнение горожанами этих мер, по словам Анны Терешковой, будут сотрудники полиции.

В начале апреля в новосибирских парках начали готовить к работе городские фонтаны, при этом речной фонтан на набережной этим летом так и не заработает.

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коронавирус в НовосибирскепаркиАнна Терешкова
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