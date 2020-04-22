В Новосибирской области за сутки выявлено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией — 15 взрослых и 1 ребенок.





— Из них семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро контактировали с теми, у кого диагноз ранее был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель, — сообщили в региональном оперштабе.

Всего в Новосибирской области зарегистрирован 151 случай коронавируса. Выздоровел 21 человек, 4 скончались.



— В детской больнице № 3 находятся 45 детей с подозрением на COVID-19. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска — 259, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

