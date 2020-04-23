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Спасёт ли парацетамол от коронавируса? Проверьте, всё ли вы знаете о COVID-19 — тест из 7 вопросов

Помогают ли маски избежать заражения? Есть ли лекарство от коронавируса? Сейчас расскажем

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Проверьте свои знания о коронавирусе

Проверьте свои знания о коронавирусе

Про коронавирус пишут уже несколько месяцев. В огромном потоке информации легко потеряться и упустить важное. Давайте проверим, как хорошо вы знаете основные факты о COVID-19.

Как нельзя заразиться коронавирусом?

    Что делать, если вы приболели?

      А как не заразиться?

        Сколько дней нужно сидеть на самоизоляции, если вы прилетели из другой страны или контактировали с больным?

          Чем опасен коронавирус?

            Для кого новый коронавирус опаснее всего?

              Какими лекарствами можно вылечить коронавирусную инфекцию?

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                коронавирус в Новосибирске
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