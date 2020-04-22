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Смертельное ДТП произошло на Троллейном жилмассиве

Смертельное ДТП произошло на Троллейном жилмассиве

Вчера днём, 21 апреля, в Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса.

— Водитель автобуса НЕФАЗ, двигаясь по улице Широкая в сторону улицы Дюканова, напротив дома 133/1 по улице Широкой при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на пешехода. Пожилая женщина 1943 года рождения с различными травмами была направлена в больницу с места происшествия, — сообщила инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Пока подробности происшествия устанавливаются

Пока подробности происшествия устанавливаются

В результате полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Судя по фотографиям с места происшествия, наезд на пешехода совершил водитель автобуса, двигавшегося по маршруту 35 (Дюканова — Новосибирский автовокзал-Главный).

Неделю назад в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб 73-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.

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