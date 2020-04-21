По данным оперативного штаба, на 21 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии.



Четырех пациентов сегодня выписали. Всего в регионе выздоровели 20 пациентов с COVID-19. Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2257 человек, а 10 193 жителя региона уже сняты с наблюдения.

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