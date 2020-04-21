По данным оперативного штаба, на 21 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
Четырех пациентов сегодня выписали. Всего в регионе выздоровели 20 пациентов с COVID-19. Под медицинским наблюдением в Новосибирской области находятся 2257 человек, а 10 193 жителя региона уже сняты с наблюдения.
Что произошло в городе за сутки?
- С тех пор как медики Китая сообщили о новой коронавирусной инфекции, прошло почти четыре месяца. За это время медики и ученые успели узнать о новой болезни много новых фактов — как о способах заражения, так и о возможностях лечения инфекции. Мы поговорили с экспертами и собрали в одном материале всё, что известно о коронавирусе в данный момент.
- В Новосибирске на этой неделе ждут ещё три самолёта с туристами — два прилетят из Таиланда и ещё один из Индии.
- В Новосибирской области с конца прошлой недели количество заболевших коронавирусом несколько дней увеличивалось усиленными темпами. Можно ли говорить о том, что в регионе уже прошёл пик эпидемии? А если нет, то когда его ждать? Эти вопросы мы задали вирусологу из НГУ Сергею Нетёсову.
- Федеральный оперштаб делится последними данными по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 5642 новых случая заражения.
- Сегодня новосибирцы столпились у дверей отдела полиции по вопросам миграции № 7 «Ленинский» на улице Костычева. В полицию теперь запускают только по несколько посетителей за раз.
- Мы решили показать наглядно, с какой скоростью инфекция распространяется по региону. Уверены, анимация заставит вас задуматься, стоит ли лишний раз нарушать самоизоляцию по пустякам. Смотрите сами эту гифку.
- В Новосибирске коронавирусной инфекцией заразился священник — об этом стало известно во время сегодняшнего брифинга оперштаба.
- Главное санитарное ведомство страны обновило рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в организациях торговли. В документе за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сказано, что магазины должны исключить возможность покупателей взвешивать продукты.
- Больницы, дома престарелых и церкви в последнее время стали едва ли не самыми опасными местами: в этих учреждениях происходят вспышки коронавируса по всей стране. Мы собрали восемь историй о массовых заражениях, которые случились за этот неполный месяц.
- Правительство Новосибирской области рассказало, сколько дополнительных средств потратят на борьбу с коронавирусом в регионе. Деньги выделяют из областного и федерального бюджетов.
- Вынужденное домоседство, которое власти называют самоизоляцией, кажется, вымотало абсолютно всех. Даже те, кто изначально с радостью воспринял новость о каникулах, уже не видят в постоянном нахождении дома никаких плюсов. Психолог уверен — самоизоляция длительностью более 14 дней негативно отразится на всех нас, а кого-то сломает вовсе. Корреспондент НГС поговорила с ним о том, что может произойти с психикой новосибирцев, запертых дома уже третью неделю.
- С 21 апреля все прибывающие на территорию Республики Алтай из других регионов обязаны 14 дней провести в самоизоляции.
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