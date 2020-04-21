Во вторник утром, 21 апреля, в Новосибирске зафиксировали большое количество примесей в воздухе. Город уже несколько лет не может побороть пыль, которая окутывает Новосибирск каждую весну. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску и запечатлел, как улицы окутало серое облако из пыли.
Несколько дней назад мы писали, как синоптики объяснили такое обилие пыли. По их словам, это никак не связано с погодой.
В прошлом году мэр города Анатолий Локоть порассуждал, откуда берётся пыль на улицах города. Одна из главных причин, по его словам, — грязные колёса машин.