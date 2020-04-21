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Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 6 из 10 баллов

Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения воздуха в Новосибирске на 6 из 10 баллов

Во вторник утром, 21 апреля, в Новосибирске зафиксировали большое количество примесей в воздухе. Город уже несколько лет не может побороть пыль, которая окутывает Новосибирск каждую весну. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску и запечатлел, как улицы окутало серое облако из пыли.

Некоторые жители города думают, что над Новосибирском навис смог — настолько сейчас много пыли

Некоторые жители города думают, что над Новосибирском навис смог — настолько сейчас много пыли

Несмотря на то, что на улицах трудно дышать (не говоря уже про самоизоляцию), новосибирцы продолжают гулять

Несмотря на то, что на улицах трудно дышать (не говоря уже про самоизоляцию), новосибирцы продолжают гулять

Ещё утром уровень загрязнения оценивался на 8 баллов из 10

Ещё утром уровень загрязнения оценивался на 8 баллов из 10

Смог напоминает дым от лесных пожаров&nbsp;<a href="https://ngs.ru/more/66169672/" target="_blank" class="_">прошлым летом</a>, но в МЧС говорят, что настолько сильных пожаров нет

Смог напоминает дым от лесных пожаров прошлым летом, но в МЧС говорят, что настолько сильных пожаров нет

Вид на Обь — посмотрите, противоположный берег совсем не видно

Вид на Обь — посмотрите, противоположный берег совсем не видно

Плотный слой пыли вечером может напомнить густой туман

Плотный слой пыли вечером может напомнить густой туман

Из-за плотного облака пыли солнцу так и не удалось появиться над городом

Из-за плотного облака пыли солнцу так и не удалось появиться над городом

Новосибирцы жалуются, что пыль оседает на одежде и мешает нормально дышать

Новосибирцы жалуются, что пыль оседает на одежде и мешает нормально дышать

Также сегодня на некоторых улицах был зафиксирован воздух с большим количеством примесей

Также сегодня на некоторых улицах был зафиксирован воздух с большим количеством примесей

Несколько дней назад мы писали, как синоптики объяснили такое обилие пыли. По их словам, это никак не связано с погодой.

В прошлом году мэр города Анатолий Локоть порассуждал, откуда берётся пыль на улицах города. Одна из главных причин, по его словам, — грязные колёса машин.

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