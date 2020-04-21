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Протоирей говорил, что эпидемия — это проверка веры

Протоирей говорил, что эпидемия — это проверка веры

Сегодня стало известно о смерти протоиерея Александра Агейкина, настоятеля Богоявленского Елоховского собора в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Коронавирус. Рабочая группа при Патриархе». Официальный канал не называет причину смерти, однако его друзья убеждены, что он был заражен коронавирусом.

— Хроники эпидемии. Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. 48 лет. Мы с ним даже дружили во времена патриарха Алексия, потом дорожки сильно разошлись, — написал в соцсетях бывший ответственный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин.

Агейкин был рукоположен в сан диакона в 1996 году. С 2000 года — клирик кафедрального соборного храма Христа Спасителя г. Москвы, с 2013-го — настоятель Богоявленского Елоховского собора. Награжден медалью преподобного Сергия Радонежского I степени и орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Был приближенным патриарха Кирилла.

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