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В Республике Алтай всех прибывших ждёт двухнедельный карантин

На границе с Алтайским краем будут работать патрульные посты МВД и Роспотребнадзора

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Правительство Новосибирской области рекомендует новосибирцам воздержаться от поездок в Республику Алтай

Правительство Новосибирской области рекомендует новосибирцам воздержаться от поездок в Республику Алтай

С 21 апреля все, прибывающие на территорию Республики Алтай из других регионов, обязаны 14 дней провести в самоизоляции. Об этом сообщает оперштаб.

Ограничения не распространяются только на тех, кто следует по территории республики транзитом или осуществляет грузоперевозки, если имеются соответствующие документы (служебное удостоверение, справка с места работы, договор, счет-фактура, транспортная накладная).

— На границе с Алтайским краем будут работать патрульные посты МВД и Роспотребнадзора. У всех въезжающих проверят документы, иногородним выпишут постановления о самоизоляции. За нарушения карантина предусмотрена административная ответственность, — сообщили в ведомстве.

Туристов предупреждают, что все гостиницы и туристические базы закрыты до 1 июня.

Въезд в туристических целях в Турочакский район, где ранее выявили два случая коронавирусной инфекции, закрыт.

В связи с введенными с ограничительными мерами Правительство Новосибирской области рекомендует новосибирцам воздержаться от поездок в Республику Алтай.

В Минздраве рассказали о состоянии больных с коронавирусом в Новосибирской области — девять человек сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

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