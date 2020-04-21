В Республике Алтай всех прибывших ждёт двухнедельный карантин

С 21 апреля все, прибывающие на территорию Республики Алтай из других регионов, обязаны 14 дней провести в самоизоляции. Об этом сообщает оперштаб.

Ограничения не распространяются только на тех, кто следует по территории республики транзитом или осуществляет грузоперевозки, если имеются соответствующие документы (служебное удостоверение, справка с места работы, договор, счет-фактура, транспортная накладная).



— На границе с Алтайским краем будут работать патрульные посты МВД и Роспотребнадзора. У всех въезжающих проверят документы, иногородним выпишут постановления о самоизоляции. За нарушения карантина предусмотрена административная ответственность, — сообщили в ведомстве.