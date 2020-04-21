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В ближайшие два года отдохнуть на «Наутилусе» не получится

В ближайшие два года отдохнуть на «Наутилусе» не получится

В Новосибирске строительная компания на месте популярного городского пляжа «Наутилус» сейчас развернула строительную площадку. Новосибирцы сегодня пытались проникнуть на пляж, но не смогли — территорию уже успели огородить.

На месте пляжа уже начинаются строительные работы

На месте пляжа уже начинаются строительные работы

О том, что городской пляж закроют на два года, стало известно ещё в ноябре. На это время его превратят в стройплощадку для нового ЛДС.

О том, какие дороги построят к ЛДС, стало известно в конце мая, когда Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к новой ледовой арене на улице Немировича-Данченко — в ней тут же нашли проблемы. Кроме того, на прилегающих к будущему ЛДС дорогах построят дорогую ливнёвку — на неё потратят 1,4 миллиарда рублей.

НГС решил внести посильный вклад в городское благоустройство и предложил 10 вариантов временных зон отдыха — от вполне реалистичных до безумных.

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ЛДС Сибирьпляж "Наутилус"
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