О том, что городской пляж закроют на два года, стало известно ещё в ноябре. На это время его превратят в стройплощадку для нового ЛДС.

О том, какие дороги построят к ЛДС, стало известно в конце мая, когда Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к новой ледовой арене на улице Немировича-Данченко — в ней тут же нашли проблемы. Кроме того, на прилегающих к будущему ЛДС дорогах построят дорогую ливнёвку — на неё потратят 1,4 миллиарда рублей.

