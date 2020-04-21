«Чем вам помочь?»: рекламный отдел NGS.RU пригласил на одну из своих планёрок

Сеть городских порталов, как и все мы, столкнулась с непростой экономической ситуацией. Чтобы оставаться на плаву и сохранить бизнес, мы находимся в непрерывном поиске новых решений. Часть таких продуктов уже показала свою эффективность. Поделиться этими идеями с нашими партнёрами мы решили в новом формате — впервые в истории компании мы проведем межрегиональную планёрку в режиме онлайн.
Прямой эфир «Тайная планерка в отделе продаж» — это совместный мозговой штурм, в течение которого вы не только узнаете, чем Сеть городских порталов может помочь вам в это сложное для всех время, но и рассказать о своих болях и сформировать запрос на новые услуги и продукты.
Спикеры:
Анна Матвеева, директор по продажам Сети городских порталов;
Елена Штань, директор по коммерческому контенту Сети городских порталов.
Приглашаем всех — маркетологов, специалистов отделов продаж, менеджеров по рекламе и, конечно, руководителей компаний. Встречаемся в среду, 22 апреля, в 10.30 по московскому времени на нашем youtube-канале.
Там же будет работать чат для ваших вопросов
Программа:
1. 9,5 млн в сутки: как самоизоляция «взорвала» трафик и кто читает нас сейчас?
2. Остаться на плаву: как мы перевели команду на «удаленку» и что из этого получилось?
3. Когда все хорошо — рекламируйся, когда все плохо — рекламируйся обязательно: почему в кризис важно говорить о себе?
4. Инсайты карантина: прямые эфиры, зум-конференции, соцсети и коллаборации.
5. Мозговой штурм: какие форматы работают в рекламе сейчас?
Всем, кто досмотрит эфир до конца — бонус! Спецпредложение от Сети городских порталов, которое будет действовать всего 1 день. До встречи в эфире!