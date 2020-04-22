Как Новосибирск справляется со всплеском больных коронавирусом: онлайн-хроника жизни города

Накануне Новосибирская область установила своеобразный антирекорд — в регионе выявили 24 больных коронавирусом, а вчера, 21 апреля, диагноз подтвердился у трёх новосибирцев. Каким станет сегодняшний день в статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией? Ждёт ли нас ужесточение мер? И как поведут себя новосибирцы в этот непривычно тёплый апрельский день — будут придерживаться режима самоизоляции или отправятся на прогулки, позабыв о правилах?



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