Как Новосибирск справляется со всплеском больных коронавирусом: онлайн-хроника жизни города

Заглядываем в соцсети новосибирцев и делимся успокаивающими кадрами природы оттуда. На случай, если из-за коронавируса вы всё пропускаете, то сообщаем: закаты на набережной всё так же прекрасны, у деревьев уже начала появляться сочная листва, а ещё, пока мы тут сидим в самоизоляции, проснулись шмели, представляете?
Просто любопытно — останетесь ли вы сегодня дома? Или у вас работа?
Просто любопытно — останетесь ли вы сегодня дома? Или у вас работа?
На фоне коронавируса и борьбы с пандемией другие события как-то блекнут, но не отрицать тот факт, что вирус парализовал экономику, попросту нельзя. Наш корреспондент расспросила экспертов и финансовых ананлитиков о том, чего нам ждать в будущем. Их прогнозы читайте вот тут.
Чем нам запомнился вчерашний день? Во вторник, 21 апреля, диагноз подтвердился у 3 новосибирцев, а ещё четверо вылечились и были выписаны из стационара.
Тяжёлое состояние у девяти заражённых коронавирусом, трое человек находятся на ИВЛ. Как нам стало известно, в числе больных коронавирусом есть, как минимум, один священник и один фельдшер.
А вот такой прогноз дал вирусолог из НГУ Сергей Нетёсов — пик эпидемии ещё не наступил, а при самом оптимистичном сценарии развития пандемии в Новосибирской области будет выявлено 300 больных (сейчас 135).
Доброе утро, читатели! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию. Надеемся вы здоровы и, несмотря на этот солнечный и непривычно жаркий для апреля день, всё-таки останетесь дома, в самоизоляции.
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