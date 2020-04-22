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Тема дня Священник из Новосибирска заразился коронавирусом
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Как Новосибирск справляется со всплеском больных коронавирусом: онлайн-хроника жизни города

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в нашем городе, России и мире

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До конца нерабочего апреля осталась неделя. Но будет ли продлён режим и в мае?

До конца нерабочего апреля осталась неделя. Но будет ли продлён режим и в мае?

Накануне Новосибирская область установила своеобразный антирекорд — в регионе выявили 24 больных коронавирусом, а вчера, 21 апреля, диагноз подтвердился у трёх новосибирцев. Каким станет сегодняшний день в статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией? Ждёт ли нас ужесточение мер? И как поведут себя новосибирцы в этот непривычно тёплый апрельский день — будут придерживаться режима самоизоляции или отправятся на прогулки, позабыв о правилах?

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер редакции +7 923 157-00-00 или на нашу почту news@ngs.ru.

Ксения Лысенко

Заглядываем в соцсети новосибирцев и делимся успокаивающими кадрами природы оттуда. На случай, если из-за коронавируса вы всё пропускаете, то сообщаем: закаты на набережной всё так же прекрасны, у деревьев уже начала появляться сочная листва, а ещё, пока мы тут сидим в самоизоляции, проснулись шмели, представляете?

Ксения Лысенко

Просто любопытно — останетесь ли вы сегодня дома? Или у вас работа?

    Ксения Лысенко

    На фоне коронавируса и борьбы с пандемией другие события как-то блекнут, но не отрицать тот факт, что вирус парализовал экономику, попросту нельзя. Наш корреспондент расспросила экспертов и финансовых ананлитиков о том, чего нам ждать в будущем. Их прогнозы читайте вот тут.

    Ксения Лысенко

    Чем нам запомнился вчерашний день? Во вторник, 21 апреля, диагноз подтвердился у 3 новосибирцев, а ещё четверо вылечились и были выписаны из стационара.

    Тяжёлое состояние у девяти заражённых коронавирусом, трое человек находятся на ИВЛ. Как нам стало известно, в числе больных коронавирусом есть, как минимум, один священник и один фельдшер.

    А вот такой прогноз дал вирусолог из НГУ Сергей Нетёсов — пик эпидемии ещё не наступил, а при самом оптимистичном сценарии развития пандемии в Новосибирской области будет выявлено 300 больных (сейчас 135).

    Ксения Лысенко

    Доброе утро, читатели! Меня зовут Ксения Лысенко, и сегодня я буду вести эту онлайн-трансляцию. Надеемся вы здоровы и, несмотря на этот солнечный и непривычно жаркий для апреля день, всё-таки останетесь дома, в самоизоляции.

    Вам есть чем поделиться с редакцией НГС? Хотите высказаться о режиме самоизоляции или поведать нам что-то важное, что обязательно должно оказаться в хронике? Присылайте ваши истории, жалобы и рассказы на наш номер 8 923 157 00 00.

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    коронавирус в Новосибирске
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