Новосибирские синоптики рассказали, какого сценария погоды ждать в ближайшие дни.
— Пока мы выдерживаем тенденцию на нарастание тепла, вызванной юго-западным переносом воздушных масс из южных широт.
Также 23 и 24 апреля новосибирцев ждёт усиление ветра — до
По данным сайта Гидрометцентра, сегодня,
— Есть и другая тенденция: у нас сохраняется повышенная концентрация пыли в приземном слое, в последние дни она достигала 1 и местами даже
В настоящее время, по оценке Ренада Ягудина, температуры превышают норму на
Напомним, в минувшие тёплые выходные несколько отчаянных новосибирцев открыли купальный сезон. Для этого они выбрали один из самых опасных котлованов города — котлован на Юго-Западном жилмассиве.