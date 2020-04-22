Также 23 и 24 апреля новосибирцев ждёт усиление ветра — до 22–24 м/с .



По данным сайта Гидрометцентра, сегодня, 22 апреля , в Новосибирске ожидается +23 градуса , а завтра, 23 апреля , — +29 градусов . В пятницу, 24 апреля , дневные температуры составят 26 градусов со знаком «плюс».



— Есть и другая тенденция: у нас сохраняется повышенная концентрация пыли в приземном слое, в последние дни она достигала 1 и местами даже 3 мг/куб. м . Эти условия сохраняются в ближайшие два дня, — добавил синоптик.



В настоящее время, по оценке Ренада Ягудина, температуры превышают норму на 2–9 градусов .



Напомним, в минувшие тёплые выходные несколько отчаянных новосибирцев открыли купальный сезон. Для этого они выбрали один из самых опасных котлованов города — котлован на Юго-Западном жилмассиве.

