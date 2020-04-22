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Город будет утопать в пыли на фоне жары и сильного ветра

Город будет утопать в пыли на фоне жары и сильного ветра

Новосибирские синоптики рассказали, какого сценария погоды ждать в ближайшие дни.

— Пока мы выдерживаем тенденцию на нарастание тепла, вызванной юго-западным переносом воздушных масс из южных широт. 22-го и 23-го числа мы полагаем, температурный фон повысится до 22–29 градусов тепла в дневное время. Ночные температуры тоже будут достаточно высокими — от 7 до 13 градусов тепла, но местами, может быть, и пониже — до +1…+2 градусов. Осадки завтра маловероятны, а вот 23-го и 24-го числа осадки возможны по западным и северо-западным районам нашей области, в городе осадки в эти дни маловероятны, — сообщил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин о погоде в области.

Также 23 и 24 апреля новосибирцев ждёт усиление ветра — до 22–24 м/с.

По данным сайта Гидрометцентра, сегодня, 22 апреля, в Новосибирске ожидается +23 градуса, а завтра, 23 апреля, — +29 градусов. В пятницу, 24 апреля, дневные температуры составят 26 градусов со знаком «плюс».

— Есть и другая тенденция: у нас сохраняется повышенная концентрация пыли в приземном слое, в последние дни она достигала 1 и местами даже 3 мг/куб. м. Эти условия сохраняются в ближайшие два дня, — добавил синоптик.

В настоящее время, по оценке Ренада Ягудина, температуры превышают норму на 2–9 градусов.

Напомним, в минувшие тёплые выходные несколько отчаянных новосибирцев открыли купальный сезон. Для этого они выбрали один из самых опасных котлованов города — котлован на Юго-Западном жилмассиве.

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