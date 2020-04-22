Пока все дома: как коронавирус увеличит «коммуналку» из-за самоизоляции

При этом, по словам эксперта, водоснабжение стоит дешевле других коммунальных услуг: в среднем по стране кубометр стоит от 25 до 40 рублей. А вот с электроприборами Склянчук советует быть экономнее — они могут прибавить к квитанции несколько сотен рублей.



Тем не менее рост платежей нельзя назвать критичным.

— Фактическое потребление холодной воды, может быть, выросло по сравнению со среднестатистическими показателями, но оно не выше тех нормативов, которые существуют в регионе, — заявляет пресс-секретарь «Красноярского жилищно-коммунального комплекса» Татьяна Лукина. К аналогичному мнению приходит директор екатеринбургской управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.



Правительство запретило отключать ЖКУ за долги



2 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, управляющим и ресурсоснабжающим компаниям запретили отключать должников за долги.



— Для всех жителей нашей страны мы введем временным мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут, — рассказывал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

