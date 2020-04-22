Пока все дома: как коронавирус увеличит «коммуналку» из-за самоизоляции

Больше людей → больше платим
Как рассказал эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, рост «коммуналки» будет зависеть от количества человек в семье и того, насколько активно они используют электричество и воду. Это не плановый рост тарифов ЖКХ, а именно выросшее индивидуальное потребление. «Появился даже по этому поводу анекдот: «Чаще мойте руки. Помните, их надо мыть не 20 секунд, а 20 минут. Ваш водоканал»», — шутит Склянчук.
— Безусловно, потребление гражданами воды, света, газа из-за круглосуточного нахождения в квартирах увеличивается. Поскольку у нас практически все квартиры оснащены счетчиками, то стоит ожидать, что в апреле придется заплатить за ЖКХ больше, чем обычно. В среднем рост потребления может составить 15–30%, — поделился эксперт. Он также добавил, что статьи в квитанции, которые касаются отопления и жилищных услуг, должны остаться неизменными.
При этом, по словам эксперта, водоснабжение стоит дешевле других коммунальных услуг: в среднем по стране кубометр стоит от 25 до 40 рублей. А вот с электроприборами Склянчук советует быть экономнее — они могут прибавить к квитанции несколько сотен рублей.
Тем не менее рост платежей нельзя назвать критичным.
— Фактическое потребление холодной воды, может быть, выросло по сравнению со среднестатистическими показателями, но оно не выше тех нормативов, которые существуют в регионе, — заявляет пресс-секретарь «Красноярского жилищно-коммунального комплекса» Татьяна Лукина. К аналогичному мнению приходит директор екатеринбургской управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.
Правительство запретило отключать ЖКУ за долги
2 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, управляющим и ресурсоснабжающим компаниям запретили отключать должников за долги.
— Для всех жителей нашей страны мы введем временным мораторий на начисление штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги: газ, электроэнергию, тепло, воду, канализацию, вывоз бытовых отходов. Коммунальные услуги за долги отключать не будут, — рассказывал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Также в соответствии с постановлением не будут начисляться и пени на просрочку уплаты взносов за капитальный ремонт.
Как рассказала журналисту N1 исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, речи о повышении тарифов сейчас никто не ведет — людей только просят заплатить за все потребленные услуги.
— Дело не в том, что нас хорошо или плохо тарифицировали, это отдельная тема. Тариф может быть недостаточным, но это неважно. Когда вы идете в магазин и покупаете килограмм колбасы, вы же не платите за полкило? Поднимать цену на услуги ЖКХ никто не планирует. Мы вообще не обсуждаем повышение тарифа, он может повышаться не более одного раза в год, — поделилась Довлатова.
За «коммуналку» стали платить меньше
Глава комитета Госдумы по жилищной-политике и ЖКХ Галина Хованская предложила премьер-министру Михаилу Мишустину включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства России в число системообразующих и предоставить им компенсацию недополученной выручки в размере
— Мы сегодня не получаем те деньги, которые должны были бы получать за потребленную услугу. Мы не собираем то, что нам по праву принадлежит. Компании оказывают услугу в полном объеме, а платят нам только за половину, — рассказала журналисту N1 Елена Довлатова.
Она добавляет, что большой размер дебиторской задолженности вызван тем, что огромное количество людей не платят за услуги ЖКХ, так как понимают, что тепло нельзя отключить в холодное время года, а водоснабжение и водоотведение нельзя отключить вообще. К таким мерам можно прибегнуть только с электроэнергией, подчеркивает Довлатова.
Поставщики коммунальных услуг также начали фиксировать, что за первые девять дней апреля 2020 года за ЖКУ стали платить меньше примерно на 40%. Как сообщала директор по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании Екатерина Косогова, в основном падение пришлось на малый бизнес, который больше всего пострадал из-за введенного в регионах России режима самоизоляции.
— Мы ожидали этого. Не только мы, но и вся ресурсоснабжающая организация. Действительно, мы заработали на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это тот малый бизнес, который пострадал больше всех: доходы небольших предприятий из-за пандемии коронавируса упали настолько, что они просто не в состоянии платить по квитанциям, — рассказывала Косогова.
— Сейчас вопрос в том, как жители платят за коммунальные услуги. Не случится ли так, что граждане, оставшись без денег, перестанут платить управляющим компаниям? Тогда могут быть проблемы с обслуживанием домов. Потому что сотрудники УК тоже люди и без денег работать не каждый согласится, — рассказал директор управляющей компании «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.
Падение по выплатам заметили не только частные компании, но и структуры региональных правительств. Так, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, что по итогам марта 2020 года платежи в регионе снизились на 10% из-за нерабочих дней. По его словам, в пересчете это составляет около одного миллиарда рублей, однако если ситуация повторится, то собираемость снизится примерно на 20–25%. Для коммунальщиков это может вылиться в 15 миллиардов рублей.
Кто поддержит поставщиков
Источники РБК указывали на то, что запрет правительства начислять пени и отключать должников приведет к негативным последствиям в сфере электроэнергетики. Массовая неуплата станет причиной увеличения взаимных неплатежей между субъектами сферы ЖКХ. В случае если у гарантированных поставщиков и других субъектов в жилищно-коммунальном хозяйстве не окажется инструментов, чтобы стимулировать людей платить за «коммуналку», то кассовые разрывы поставщиков до конца 2020 года могут достигнуть 500 миллиардов рублей.
В таком случае задолженности между поставщиками не могут быть покрыты с помощью новых кредитов. Это связано как с ограничениями в лимитах кредитования, так и с ухудшением ситуации на финансовых рынках. Глава комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России», председатель совета директоров группы компаний «Чистый город» Полина Вергун отметила, что мера по отмене пени может снять социальное напряжение в том числе и в бизнес-сфере, если кассовый разрыв будут временно компенсировать из других источников.
В своем письме к премьер-министру Хованская просила рассмотреть возможность принять меры, чтобы поддержать предприятия ЖКХ, пострадавшие в результате пандемии коронавируса. В частности, она предложила включить предприятия водонапорно-канализационного хозяйства в список системообразующих и компенсировать им недополученную выручку из федерального бюджета в размере
Поддержать сферу ЖКХ во время пандемии коронавируса также предлагает Министерство строительства. В своем обращении к правительству ведомство пообещало включить соответствующие компании в список наиболее пострадавших. Большая нагрузка на жилищно-коммунальные предприятия связана не только с выпадающими доходами, но также с увеличением частоты уборки, дезинфекции помещений и разъяснениями правительства о расчетах за услуги ЖКХ.