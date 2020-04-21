В Советском районе Новосибирска сегодня, 21 апреля, Lada Largus въехала в деревья на обочине. В ДТП пострадали пассажирка с 8-месячным ребёнком.
32-летний водитель ехал на автомобиле со стороны дачных участков Ботанического сада СО РАН в сторону Бердского шоссе. Он не справился с управлением транспортного средства и влетел в берёзы.
— В результате данного случая пострадала восьмимесячная девочка, которая в момент движения находилась на руках у матери, сидевшей на заднем пассажирском сидении, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
Сейчас ребёнок находится в больнице. На данный момент неизвестно, какие он получил травмы.
В Госавтоинспекции напомнили, что дети до 7 лет должны перевозиться в автолюльке или автокресле, соответствующем росту и весу ребенка.
В прошедшее воскресение в Новосибирской области произошло первое ДТП с участием велосипеда — 14 апреля в селе Малореченка Коченёвского района на улице Школьной водитель «Шевроле» наехал на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части. В ДТП пострадали дети.