В Советском районе Новосибирска сегодня, 21 апреля, Lada Largus въехала в деревья на обочине. В ДТП пострадали пассажирка с 8-месячным ребёнком.

32-летний водитель ехал на автомобиле со стороны дачных участков Ботанического сада СО РАН в сторону Бердского шоссе. Он не справился с управлением транспортного средства и влетел в берёзы.

— В результате данного случая пострадала восьмимесячная девочка, которая в момент движения находилась на руках у матери, сидевшей на заднем пассажирском сидении, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.