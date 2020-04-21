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Авария случилась в 13:00

Авария случилась в 13:00

В Советском районе Новосибирска сегодня, 21 апреля, Lada Largus въехала в деревья на обочине. В ДТП пострадали пассажирка с 8-месячным ребёнком.

32-летний водитель ехал на автомобиле со стороны дачных участков Ботанического сада СО РАН в сторону Бердского шоссе. Он не справился с управлением транспортного средства и влетел в берёзы.

— В результате данного случая пострадала восьмимесячная девочка, которая в момент движения находилась на руках у матери, сидевшей на заднем пассажирском сидении, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Машина ехала в сторону Бердского шоссе

Машина ехала в сторону Бердского шоссе

Сейчас ребёнок находится в больнице. На данный момент неизвестно, какие он получил травмы.

В Госавтоинспекции напомнили, что дети до 7 лет должны перевозиться в автолюльке или автокресле, соответствующем росту и весу ребенка.

В прошедшее воскресение в Новосибирской области произошло первое ДТП с участием велосипеда — 14 апреля в селе Малореченка Коченёвского района на улице Школьной водитель «Шевроле» наехал на велосипедиста, который ехал по краю проезжей части. В ДТП пострадали дети.

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ДТПДТП с пострадавшимпострадал ребёнок
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