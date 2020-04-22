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Яму очевидцы заметили накануне, 21 апреля

Яму очевидцы заметили накануне, 21 апреля

В мэрии Новосибирска рассказали, как образовалась огромная яма посреди проезжей части недалеко от площади инженера Будагова.

— По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, провал связан с работами по прокладке коммуникаций для строительства четвертого (Центрального) моста через Обь, которые выполняла подрядная организация ГКУ «МОСТ», работы по устранению провала уже идут, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ГКУ «МОСТ» с просьбой уточнить сроки ремонта и его стоимость.

Если вы заметили в городе ямы на дорогах, рассказывайте об этом нам и присылайте фото с места через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

13 апреля знаменитая яма на Котовского отметила день рождения в условиях карантина — истории дорожного абсурда в Новосибирске исполнилось четыре года. Днём рождения ямы считается дата первой записи в ее собственном твиттере, который создал новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

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ямадороги Новосибирска
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