В мэрии Новосибирска рассказали, как образовалась огромная яма посреди проезжей части недалеко от площади инженера Будагова.



— По информации управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска, провал связан с работами по прокладке коммуникаций для строительства четвертого (Центрального) моста через Обь, которые выполняла подрядная организация ГКУ «МОСТ», работы по устранению провала уже идут, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в ГКУ «МОСТ» с просьбой уточнить сроки ремонта и его стоимость.