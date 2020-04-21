Главное санитарное ведомство страны обновило рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в организациях торговли. В документе за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сказано, что магазины должны исключить возможность покупателей взвешивать продукты. Все должно продаваться в уже упакованном виде.



В памятке также сказано, что выдавать товар и принимать деньги должны разные люди. Продавцы обязаны работать в разных перчатках.



Ранее Роспотребнадзор учил, как правильно ходить за продуктами во время пандемии. В первую очередь покупатель должен обработать ручку тележки или корзинки влажной салфеткой. В торговом ряду сначала выбирать продукты, которые можно хранить при комнатной температуре, а продукты из холодильников — в последнюю очередь.

