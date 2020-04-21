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Продукты в магазинах должны быть заранее упакованы

Продукты в магазинах должны быть заранее упакованы

Главное санитарное ведомство страны обновило рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции в организациях торговли. В документе за подписью руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой сказано, что магазины должны исключить возможность покупателей взвешивать продукты. Все должно продаваться в уже упакованном виде.

В памятке также сказано, что выдавать товар и принимать деньги должны разные люди. Продавцы обязаны работать в разных перчатках.

Ранее Роспотребнадзор учил, как правильно ходить за продуктами во время пандемии. В первую очередь покупатель должен обработать ручку тележки или корзинки влажной салфеткой. В торговом ряду сначала выбирать продукты, которые можно хранить при комнатной температуре, а продукты из холодильников — в последнюю очередь.

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коронавирусРоспотребнадзорпродукты питаниякарантин
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