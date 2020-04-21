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Девять новосибирцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

В минздраве рассказали о состоянии больных коронавирусом в Новосибирской области

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В Новосибирской области выросло число вылечившихся от коронавируса

В Новосибирской области выросло число вылечившихся от коронавируса

В Новосибирской области выписали ещё четырёх человек, вылечившихся от коронавируса.

Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, всего в области выписано 20 пациентов.

— На сегодняшний день из всех находящихся в стационаре, девять человек в тяжёлом состоянии, трое — на искусственной вентиляции лёгких, — добавила она.

Елена Аксёнова также подтвердила информацию о бессимптомном течении заболевания у некоторых выявленных Covid-положительных.

— Я бы сказала, есть случаи с лёгким течением заболевания. И вы видите, что даже по цифрам, когда я говорю о тяжёлых случаях, оно составляет не более 10% от всех выявленных случаев covid-инфекции, — уточнила она.

Сегодня, 21 апреля, в Новосибирской области диагноз был подтверждён у троих человек. Всего в регионе было выявлено 135 больных. О том, когда в регионе будет преодолён пик заболеваемости, нам рассказал новосибирский вирусолог.

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