Девять новосибирцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

В Новосибирской области выписали ещё четырёх человек, вылечившихся от коронавируса.

Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, всего в области выписано 20 пациентов.



— На сегодняшний день из всех находящихся в стационаре, девять человек в тяжёлом состоянии, трое — на искусственной вентиляции лёгких, — добавила она.



Елена Аксёнова также подтвердила информацию о бессимптомном течении заболевания у некоторых выявленных Covid-положительных.



— Я бы сказала, есть случаи с лёгким течением заболевания. И вы видите, что даже по цифрам, когда я говорю о тяжёлых случаях, оно составляет не более 10% от всех выявленных случаев covid-инфекции, — уточнила она.

