Девять новосибирцев с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

В Новосибирской области выписали ещё четырёх человек, вылечившихся от коронавируса.
Как сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова, всего в области выписано 20 пациентов.
— На сегодняшний день из всех находящихся в стационаре, девять человек в тяжёлом состоянии, трое — на искусственной вентиляции лёгких, — добавила она.
Елена Аксёнова также подтвердила информацию о бессимптомном течении заболевания у некоторых выявленных Covid-положительных.
— Я бы сказала, есть случаи с лёгким течением заболевания. И вы видите, что даже по цифрам, когда я говорю о тяжёлых случаях, оно составляет не более 10% от всех выявленных случаев covid-инфекции, — уточнила она.
Сегодня, 21 апреля, в Новосибирской области диагноз был подтверждён у троих человек. Всего в регионе было выявлено 135 больных. О том, когда в регионе будет преодолён пик заболеваемости, нам рассказал новосибирский вирусолог.