В Новосибирске у священника обнаружили коронавирус

В Новосибирске коронавирусом заразился священник — об этом стало известно во время сегодняшнего брифинга оперштаба.
— Один пациент священнослужитель. Да, такой факт есть. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, — рассказала корреспонденту НГС Елена Аксёнова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.
В каком храме служит священник представитель минздрава отказалась назвать:
— Это конфиденциальная информация.
По данным источника НГС, священник по долгу службы мог контактировать с детьми. Мы связались со священнослужителем, на которого указывали родители, но он попросил не беспокоить его вопросами и сказал, что не обладает информацией о заражённых.
В Новосибирской митрополии оперативно не смогли ответить на запрос корреспондента НГС.
— У нас нет пока информации по вашему вопросу, — пояснили в пресс-службе Новосибирской митрополии и попросили выслать запрос в письменном виде. Ответ на него пока не поступил.
Как новосибирцы заражались коронавирусом — мы показывали в одной гифке (она впечатляет).
Накануне мы рассказывали про семью с коронавирусом, которую затравили соседи и земляки из-за диагноза.
Если вы знаете кого-то из заболевших или умерших от коронавируса в Новосибирске, то свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.