В Новосибирске у священника обнаружили коронавирус

В Новосибирской митрополии оперативно не смогли ответить на запрос корреспондента НГС.

— У нас нет пока информации по вашему вопросу, — пояснили в пресс-службе Новосибирской митрополии и попросили выслать запрос в письменном виде. Ответ на него пока не поступил.

Как новосибирцы заражались коронавирусом — мы показывали в одной гифке (она впечатляет).



Накануне мы рассказывали про семью с коронавирусом, которую затравили соседи и земляки из-за диагноза.

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