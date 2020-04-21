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Срочно Священник из Новосибирска заразился коронавирусом
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В Новосибирске у священника обнаружили коронавирус

В митрополии и минздраве решили не раскрывать приход, где он служит

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Место службы священника не называется

Место службы священника не называется

В Новосибирске коронавирусом заразился священник — об этом стало известно во время сегодняшнего брифинга оперштаба.

— Один пациент священнослужитель. Да, такой факт есть. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, — рассказала корреспонденту НГС Елена Аксёнова, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области.

В каком храме служит священник представитель минздрава отказалась назвать:

— Это конфиденциальная информация.

По данным источника НГС, священник по долгу службы мог контактировать с детьми. Мы связались со священнослужителем, на которого указывали родители, но он попросил не беспокоить его вопросами и сказал, что не обладает информацией о заражённых.

В Новосибирской митрополии оперативно не смогли ответить на запрос корреспондента НГС.

— У нас нет пока информации по вашему вопросу, — пояснили в пресс-службе Новосибирской митрополии и попросили выслать запрос в письменном виде. Ответ на него пока не поступил.

Как новосибирцы заражались коронавирусом — мы показывали в одной гифке (она впечатляет).

Накануне мы рассказывали про семью с коронавирусом, которую затравили соседи и земляки из-за диагноза.

Если вы знаете кого-то из заболевших или умерших от коронавируса в Новосибирске, то свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

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