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Тема дня Священник из Новосибирска заразился коронавирусом
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На дополнительные средства купят оборудование для больниц

На дополнительные средства купят оборудование для больниц

Правительство Новосибирской области рассказало, сколько дополнительных средств потратят на борьбу с коронавирусом в регионе. Деньги выделяют из областного и федерального бюджетов.

На приобретение новых аппаратов ИВЛ, мобильных палат, капсул изоляции, средств индивидуальной защиты, а также на размещение людей в обсерваторах и дезинфекцию Новосибирска выделяют 590 миллионов рублей. Эти деньги возьмут из резервного фонда Правительства Новосибирской области.

— Уже принято решение о предоставлении за счёт собственных средств областного бюджета 37 миллионов рублей городу Новосибирску на проведение дезинфекционных мероприятий объектов открытых пространств, — сообщили в пресс-службе Правительства НСО.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации в регион направят 712 миллионов рублей. На них также приобретут оборудование: ИВЛ, мониторы пациента, шприцевые насосы, аппараты для определения газов крови. Ими оснастят 712 дополнительных коек для помощи больным коронавирусом.

По данным оперативного штаба, на 10 утра 21 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено еще 3 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 135 заболевших.

Мы подготовили гифку, на которой видно, с какой скоростью в Новосибирской области заражались COVID-19. Уверены, анимация заставит вас задуматься — стоит ли лишний раз нарушать самоизоляцию по пустякам.

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