Правительство Новосибирской области рассказало, сколько дополнительных средств потратят на борьбу с коронавирусом в регионе. Деньги выделяют из областного и федерального бюджетов.
На приобретение новых аппаратов ИВЛ, мобильных палат, капсул изоляции, средств индивидуальной защиты, а также на размещение людей в обсерваторах и дезинфекцию Новосибирска выделяют 590 миллионов рублей. Эти деньги возьмут из резервного фонда Правительства Новосибирской области.
— Уже принято решение о предоставлении за счёт собственных средств областного бюджета 37 миллионов рублей городу Новосибирску на проведение дезинфекционных мероприятий объектов открытых пространств, — сообщили в пресс-службе Правительства НСО.
Из резервного фонда Правительства Российской Федерации в регион направят 712 миллионов рублей. На них также приобретут оборудование: ИВЛ, мониторы пациента, шприцевые насосы, аппараты для определения газов крови. Ими оснастят 712 дополнительных коек для помощи больным коронавирусом.
По данным оперативного штаба, на 10 утра 21 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено еще 3 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе 135 заболевших.
Мы подготовили гифку, на которой видно, с какой скоростью в Новосибирской области заражались COVID-19. Уверены, анимация заставит вас задуматься — стоит ли лишний раз нарушать самоизоляцию по пустякам.