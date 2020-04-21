Правительство Новосибирской области рассказало, сколько дополнительных средств потратят на борьбу с коронавирусом в регионе. Деньги выделяют из областного и федерального бюджетов.



На приобретение новых аппаратов ИВЛ, мобильных палат, капсул изоляции, средств индивидуальной защиты, а также на размещение людей в обсерваторах и дезинфекцию Новосибирска выделяют 590 миллионов рублей. Эти деньги возьмут из резервного фонда Правительства Новосибирской области.



— Уже принято решение о предоставлении за счёт собственных средств областного бюджета 37 миллионов рублей городу Новосибирску на проведение дезинфекционных мероприятий объектов открытых пространств, — сообщили в пресс-службе Правительства НСО.

