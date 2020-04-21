Минпромторг решил, каким заводам помогать в кризис. Деньги получат «Мир хобби» и «Тульская гармонь»

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В перечне уже 246 предприятий, его еще дополнят на этой неделе

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Компании из списка смогут претендовать на господдержку

Компании из списка смогут претендовать на господдержку

Комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, которым правительство пообещало помощь на фоне кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Такие предприятия могут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, в их отношении полгода нельзя возбуждать дела о банкротстве.

Предыдущий список был опубликован еще в начале апреля и содержал 646 компаний. Тогда среди системообразующих предприятий оказались такие, как букмекерская контора «Фонбет», «Кока-Кола» и «Балтика». В этот раз пищевую промышленность и финансы не затронули. В список попали автомобильная и авиационная промышленности, предприятия по производству боеприпасов, производители социально значимых товаров и другие — всего 15 отраслей. Этот перечень не отменяет, но дополняет предыдущий. Кроме того, на этой неделе ожидается пополнение от металлургии, медицинской промышленности и народных промыслов. А пока федеральный список дополнили 246 предприятий. Вот они все.

Автомобильная промышленность:

Выручка — не менее 20 000 миллионов рублей.

Численность — не менее 1000 человек.

Список предприятий:

  • АО «Автоваз», ИНН: 6320002223;
  • АО «Автомобильный завод «Урал», ИНН: 7415029289;
  • ЗАО «Рено Россия», ИНН: 7709259743;
  • ООО «Фольксваген груп Рус», ИНН: 5042059767;
  • ПАО «ГАЗ», ИНН: 5200000046;
  • ПАО «Камаз», ИНН: 1650032058;
  • ПАО «Соллерс», ИНН: 3528079131;
  • ООО «ПСМА РУС», ИНН:4027091179;
  • ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ИНН: 7801463902;
  • ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», ИНН: 7842337791;
  • ООО «Тойота Мотор», ИНН: 7710390358;
  • ООО «АВТОТОР Холдинг», ИНН: 5006010212.

Авиационная промышленность:

Выручка — не менее 10 000 миллионов рублей.

Численность — не менее 1000 человек.

Список предприятий:

  • ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (холдинговая компания), ИНН:7708619320;
  • АО «Вертолеты России» (холдинговая компания), ИНН:7731559044;
  • АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (холдинговая компания), ИНН:7731644035;
  • АО «Технодинамика» (холдинговая компания), ИНН:7719265496;
  • АО «Уральский завод гражданской авиации» (холдинговая компания), ИНН:6664013640;
  • АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (холдинговая компания), ИНН:5099000013;
  • ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ИНН:6607000556.

Радиоэлектронная промышленность:

Выручка — не менее 5000 миллионов рублей.

Численность — не менее 1000 человек.

Список предприятий:

  • АО «Концерн ВКО "Алмаз-антей"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7731084175;
  • АО «Концерн "Радиоэлектронные технологии"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7703695246;
  • АО «Российская электроника» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7710277994;
  • АО «Концерн радиостроения Вега» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7730170167;
  • АО «Концерн "Созвездие"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:3666127502;
  • АО «Системы управления» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7728767728;
  • АО «Концерн "Автоматика"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7715906332;
  • АО «РТИ» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7713723559;
  • АО «Швабе» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7717671799;
  • ООО «МСК БЛ ГРУПП» (холдинговая компания), ИНН:7717129674.

Станкостроение:

Выручка — не менее 1300 миллионов рублей.

Численность — не менее 250 человек.

Список предприятий:

  • ООО «Стан», ИНН:7703712332;
  • ПАО «Электромеханика», ИНН:6914001400;
  • АО «Завод "Фиолент"», ИНН:9102048745;
  • ОАО «НИТИ "Прогресс"», ИНН:1831020840;
  • ООО «Вириал», ИНН:7827000909;
  • ОАО «Тяжпрессмаш», ИНН:6229009163;
  • ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО ЧКПЗ), ИНН:7449006184;
  • АО «КЗТС», ИНН:6616000619;
  • АО «Победит», ИНН:1501000010.

Нефтегазовое машиностроение:

Выручка — не менее 2000 миллионов рублей;

Численность — не менее 250 человек.

Список предприятий:

  • АО «Новомет-пермь», ИНН:5904002096;
  • ОАО «Волгограднефтемаш», ИНН:3446003396;
  • ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ИНН:7707727918;
  • АО «Группа ГМС», ИНН:7708678325;
  • ПАО «Объединенные машиностроительные заводы», ИНН:6663059899;
  • ГК «Интегра», ИНН:7725648850;
  • ООО «Газпром бурение», ИНН:500302649;
  • ООО «РУСГАЗБУРЕНИЕ», ИНН:7704459330;
  • АО «Руст-95», ИНН:7728120384;
  • ООО «Челябинский компрессорный завод», ИНН:7452118226;
  • ООО «ВИЛО РУС», ИНН:7702176142;
  • ОАО «БОРХИММАШ», ИНН:3604001059;
  • ООО «ЧелябинскСпецГражданстрой», ИНН:7451211335;
  • ЗАО ПК Космос-Нефть-газ, ИНН:3663019523;
  • ОАО «НПО «Тяжпромарматура», ИНН:7717662787;
  • ГК «ГАЗМАШПРОЕКТ», ИНН:7725843681;
  • ООО «Гусар», ИНН:3304009593;
  • АО «РЭП ХОЛДИНГ», ИНН:7806151791;
  • АО «Атомэнергомаш», ИНН:7706614573;
  • АО «Акционерная компания «Корвет», ИНН:4501006138;
  • ООО «НПО "Эталон"», ИНН:5906078439.

Судостроение:

Выручка — не менее 5000 миллионов рублей.

Численность — не менее 2000 человек.

Список предприятий:

  • АО «ОСК», ИНН:7838395215;
  • АО «СК «Ак Барс», ИНН:1657049646;
  • АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ИНН:7720544208;
  • АО «Концерн «Океанприбор», ИНН:7813341546;
  • АО «Концерн «НПО «Аврора», ИНН:7802463197;
  • АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ИНН:7813438763;
  • АО «ЦТСС», ИНН:7805482938;
  • ФГУП «Крыловский ГНЦ», ИНН:7810213747;
  • АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ИНН:2536196045.

Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленности:

Выручка — не менее 2 000 млн. руб.;

Численность — не менее 250 чел.

Список предприятий:

  • ПАО «Силовые машины — зтл, лмз, электросила, энергомашэкспорт», ИНН:7702080289;
  • АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», ИНН:6313009980;
  • ООО «Русэлпром», ИНН:7701536427;
  • ООО «Хевел», ИНН:2124030957;
  • Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН:6025017624;
  • Акционерное общество «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ»), ИНН:6673100680;
  • АО НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко, ИНН:2129017646;
  • ООО Камский кабель, ИНН:5904184047;
  • ООО «Тольяттинский Трансформатор», ИНН:6323072765;
  • АО РОССКАТ, ИНН:6377000767;
  • Общество с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод», ИНН:5918838116;
  • АО «Курский электроаппаратный завод», ИНН:4629003691;
  • АО «Группа «СВЭЛ», ИНН:6674330951;
  • АО «АКОМ», ИНН:6345011371;
  • ООО «ИСТОК+», ИНН:4632161433;
  • ЗАО «Москабельмет», ИНН:7722015841;
  • ООО «Производственная компания «Севкабель», ИНН:7801549243;
  • АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), ИНН:5036011735;
  • ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ИНН:6658388288;
  • АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»), ИНН:2128000600;
  • АО «Управляющая компания «Ункомтех», ИНН:7706617020.

Тяжелое машиностроение:

Выручка — не менее 2000 миллионов рублей.

Численность — не менее 250 человек.

Список предприятий:

  • АО «Тяжмаш», ИНН:6325000660;
  • ООО «Веза», ИНН:7720040225;
  • ООО УК «УЗТМ-Картекс», ИНН:7727298791;
  • ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», ИНН:5051000880;
  • ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ИНН:5053000564;
  • ЗАО «СММ», ИНН:7826136294;
  • ГК «Уралэлектротяжмаш» (ГК «УЭТМ»), ИНН:6673197337;
  • ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», ИНН:6620007663.

Лесопромышленный комплекс:

Выручка — не менее 5000 миллионов рублей.

Численность — не менее 500 человек.

Список предприятий:

  • АО «Группа "ИЛИМ"», ИНН:7840346335;
  • АО «Монди сыктывкарский ЛПК», ИНН:1121003135;
  • АО «Готэк», ИНН:4633000037;
  • ООО «Группа компаний "Сегежа"», ИНН:7703803710;
  • ОАО «Архангельский ЦБК», ИНН:2903000446;
  • ООО «Свеза», ИНН:5024154489;
  • ООО ПКП «Титан», ИНН:2901008961;
  • ООО «СФТ Групп», ИНН:7704334669;
  • ООО «Кроношпан», ИНН:5011021227;
  • АО «Череповецкий ФМК», ИНН:3528006408;
  • ОАО «Селенгинский ЦКК», ИНН:309000133;
  • ООО «Группа компаний УЛК», ИНН:2922008546;
  • АО «Соликамскбумпром», ИНН:5919470121;
  • ЗАО «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», ИНН:1650017638;
  • ООО «УК "ОБФ"», ИНН:4027067176;
  • АО «Волга», ИНН:5244009279;
  • ООО «Уралбумага», ИНН:7405005401;
  • ОАО «Сыктывкар Тисью Групп», ИНН:1121016110;
  • ООО «Современные технологии обработки древесины», ИНН:7840322535;
  • ООО «Томлесдрев», ИНН:7017213271;
  • ООО «Лесресурс» (вместо Русфореста), ИНН:3808156861;
  • ОАО «Сясьский ЦБК», ИНН:4718011856;
  • ЗАО «Интернейшнл Пейпер», ИНН:4704012472;
  • ООО «СВИСС КРОНО», ИНН:4407006010;
  • ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ИНН:6723019741;
  • ЗАО «Лесозавод 25», ИНН:2928001265;
  • ООО «ПП Гофрокомбинат», ИНН:5035040606;
  • АО «АРХБУМ», ИНН:2903003430;
  • ООО «Эссити», ИНН:4704031845.

Легкая промышленность:

Выручка — не менее 2000 миллионов рублей.

Численность — не менее 200 человек.

Список предприятий:

  • АО «Верхневолжский кожевенный завод», ИНН:6913015706;
  • ОАО хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы», ИНН:3706008060;
  • ООО «Гекса — нетканые материалы», ИНН:7714132189;
  • ЗАО МОФ «Парижская коммуна», ИНН:7705032967;
  • АО «Компания "Фарадей"», ИНН:7728135260;
  • АО «Обувная фирма "Юничел"», ИНН:7448008453;
  • АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», ИНН:7722202993;
  • ООО «Промкомплектация», ИНН:7721624833;
  • АО «БТК ГРУПП», ИНН:7816043890;
  • АО «Научно-производственное предприятие КлАСС», ИНН:7724032017;
  • АО «Егорьевск-обувь», ИНН:5011017647;
  • АО «ХРОМ», ИНН:7601001724;
  • ООО «ТДЛ Текстиль», ИНН:3730010504;
  • ООО «Мануфактуры Боско», ИНН:4027131618;
  • ООО «ТВОЕ», ИНН:7706741162;
  • ООО «Камышинский Текстиль», ИНН:3436017030;
  • ООО «Авангард», ИНН:7826741774;
  • ООО «Фабрика "ШАРМ"», ИНН:6730061529;
  • АО «Комитекс», ИНН:1101300281;
  • АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», ИНН:7703268269;
  • ООО «Обувь России», ИНН:5407249872;
  • ООО «Чайковская текстильная компания», ИНН:5920015180;
  • АО «ПНК имени С. М. Кирова», ИНН:7825666563;
  • ОАО «Донецкая Мануфактура М», ИНН:6145004835;
  • АО «ТД ГУМ», ИНН:7710035963.

Химическая промышленность:

Выручка — не менее 5000 миллионов рублей.

Численность — не менее 1000 человек.

Список предприятий:

  • АО «Кордиант», ИНН:7601001509;
  • АО «ГалоПолимер», ИНН:7703665192;
  • ПАО «Фосагро», ИНН:7736216869;
  • АО «Башкирская содовая компания», ИНН:0268008010;
  • АО «Минудобрения», ИНН:3627000397;
  • ПАО «Тольяттиазот», ИНН:6320004728;
  • АО «МХК "Еврохим"» (а также все компании, входящие группу лиц), ИНН:7721230290;
  • АО «ОХК "Уралхим"», ИНН:7703647595;
  • АО Фирма «Август», ИНН:5046001101;
  • Группа компаний «Титан», ИНН:5501100816;
  • КАО «Азот», ИНН:4205000908;
  • ОАО «Щекиноазот», ИНН:7118004789;
  • ООО «Никохим», ИНН:7701539121;
  • ООО «Группа Полипластик», ИНН:5021013384;
  • ПАО «Акрон», ИНН:5321029508;
  • ПАО «Куйбышевазот», ИНН:6320005915;
  • ПАО «Нижнекамскшина», ИНН:1651000027;
  • ПАО «СИБУР Холдинг», ИНН:7727547261;
  • ПАО «Уралкалий», ИНН:5911029807;
  • ПАО «Химпром», ИНН:2124009521;
  • АО «Нэфис Косметикс», ИНН:1653005126;
  • ОАО «Курскрезинотехника», ИНН:4632001454;
  • ПАО «Крымский содовый завод», ИНН:9106001900;
  • АО «Метафракс», ИНН:5913001268;
  • АО «Щелково агрохим», ИНН:5050029646;
  • АО «СЗФК», ИНН:7704566652;
  • АО «Арнест» (Группа компаний Арнест), ИНН:2631006752;
  • АО «Березниковский содовый завод», ИНН:5911013780;
  • ООО «Атлантис-Пак», ИНН:6163026503;
  • ООО «Титановые Инвестиции», ИНН:7709956455;
  • ООО «Континентал Калуга», ИНН:4027105304;
  • ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин», ИНН:5073007462;
  • ООО «Нокиан Тайерс», ИНН:4703073810;
  • ООО «Пирелли Тайр Руссия», ИНН:7704787370;
  • ГК «Полипласт», ИНН:7718814016;
  • ПАО «Дорогобуж», ИНН:6704000505;
  • ПАО «Пигмент», ИНН:6829000074;
  • АО «Саянскхимпласт», ИНН:3814007314;
  • АО «Апатит», ИНН:5103070023.

Железнодорожное машиностроение:

Выручка — не менее 7000 миллионов рублей.

Численность — не менее 1750 человек.

Названия предприятий:

  • АО «Трансмашхолдинг», ИНН:7723199790;
  • АО «Группа Синара», ИНН:6658252583;
  • АО «Алтайвагон», ИНН:2208000010;
  • ПАО «НПК «ОВК», ИНН:7705522866;;
  • АО «РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ», ИНН:1327004816;
  • АО «Завод металлоконструкций», ИНН:6449008704;
  • ООО «ЛокоТех-Сервис», ИНН:7704758153;
  • АО «Желдорреммаш», ИНН:7715729877;
  • Группа компаний Рейл Сервис (ООО «Рейл Сервис»), ИНН:9709024417.

Промышленность социально значимых товаров:

Выручка — не менее 500 миллионов рублей.

Численность — не менее 50 человек.

Список предприятий:

  • АО «Гамма», ИНН:7718101230;
  • ООО «Стеллар», ИНН:6165021405;
  • ОАО «Весна», ИНН:4346008642;
  • ООО «Звезда», ИНН:5025025461;
  • ЗАО «СтепПазл», ИНН:7720249869;
  • ООО «Мир Хобби», ИНН:7708812210;
  • ООО «Десятое королевство», ИНН:7713321088;
  • ООО «ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ», ИНН:7105023801;
  • ПАО «Октава», ИНН:7107033763;
  • ООО «Азия Мьюзик Компани», ИНН:3808225635;
  • ООО «ФРП «Аккорд», ИНН:7810853680;
  • ООО «Нева-Саунд», ИНН:7805091980;
  • ГК «Исток-Аудио», ИНН:5052009892;
  • ГК «Белла», ИНН:7721504871;
  • ГК «Метиз», ИНН:5050088088;
  • ООО «ОТТО БОКК Мобилити», ИНН:6321264550;
  • ГК «Орто-Космос», ИНН:5018014878;
  • ООО «Музыкант», ИНН:7705710235;
  • ООО «Лютнер СПБ», ИНН:7806423607;
  • ООО «Вега Групп», ИНН:7706776430;
  • ООО «ФОРМАН Продактс», ИНН:7839327169;
  • ООО «Контрактор», ИНН:5017056040;
  • ООО «Соболь», ИНН:4003011939;
  • Группа компаний «Веломоторс», ИНН:5032278505;
  • ООО «ЗИСО», ИНН:2127332219;
  • ОАО «ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА», ИНН:5035012944.

Промышленность обычных вооружений:

Выручка — не менее 1000 миллионов рублей.

Численность — не менее 250 человек.

Список предприятий:

  • АО «Концерн "Калашников"», ИНН:1832090230;
  • АО «НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева», ИНН:7105515987;
  • ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева», ИНН:3305004083;
  • АО «Арзамасский машиностроительный завод», ИНН:5243001767;
  • АО «Концерн "Уралвагонзавод"», ИНН:6623029538;
  • ПАО «Курганмашзавод», ИНН:4501008142;
  • ООО «Молот-Оружие», ИНН:4307012765;
  • АО «НПО "Высокоточные комплексы"», ИНН:7704721192;
  • АО «Научно-производственное объединение "Курганприбор"», ИНН:4501129676;
  • АО «Ижевский механический завод», ИНН:1841030037;
  • ПАО «Тульский оружейный завод», ИНН:7107003303;
  • ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ИНН:5904000395.

Промышленность боеприпасов и спецхимии:

Выручка — не менее 1000 миллионов рублей.

Численность — не менее 250 человек.

Список предприятий:

  • ФКП «Алексинский химический комбинат», ИНН:7111003056;
  • ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ИНН:1656025681;
  • АО «НПК "Техмаш"», ИНН:7743813961;
  • ФГУП «Федеральный центр двойных технологий "Союз"», ИНН:5027030450;
  • ФКП «Комбинат "Каменский"», ИНН:6147025090;
  • ФКП «Пермский пороховой завод», ИНН:5908006119;
  • ФКП «Анозит», ИНН:5452112527;
  • АО «Спецхимия», ИНН:7724859431.

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