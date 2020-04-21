Минпромторг решил, каким заводам помогать в кризис. Деньги получат «Мир хобби» и «Тульская гармонь»

Комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики утвердила перечень системообразующих организаций, которым правительство пообещало помощь на фоне кризиса, начавшегося из-за пандемии коронавируса. Такие предприятия могут претендовать на льготные кредиты на пополнение оборотных средств, в их отношении полгода нельзя возбуждать дела о банкротстве.
Предыдущий список был опубликован еще в начале апреля и содержал 646 компаний. Тогда среди системообразующих предприятий оказались такие, как букмекерская контора «Фонбет», «Кока-Кола» и «Балтика». В этот раз пищевую промышленность и финансы не затронули. В список попали автомобильная и авиационная промышленности, предприятия по производству боеприпасов, производители социально значимых товаров и другие — всего 15 отраслей. Этот перечень не отменяет, но дополняет предыдущий. Кроме того, на этой неделе ожидается пополнение от металлургии, медицинской промышленности и народных промыслов. А пока федеральный список дополнили 246 предприятий. Вот они все.
Автомобильная промышленность:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Автоваз», ИНН: 6320002223;
- АО «Автомобильный завод «Урал», ИНН: 7415029289;
- ЗАО «Рено Россия», ИНН: 7709259743;
- ООО «Фольксваген груп Рус», ИНН: 5042059767;
- ПАО «ГАЗ», ИНН: 5200000046;
- ПАО «Камаз», ИНН: 1650032058;
- ПАО «Соллерс», ИНН: 3528079131;
- ООО «ПСМА РУС», ИНН:4027091179;
- ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ИНН: 7801463902;
- ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», ИНН: 7842337791;
- ООО «Тойота Мотор», ИНН: 7710390358;
- ООО «АВТОТОР Холдинг», ИНН: 5006010212.
Авиационная промышленность:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (холдинговая компания), ИНН:7708619320;
- АО «Вертолеты России» (холдинговая компания), ИНН:7731559044;
- АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (холдинговая компания), ИНН:7731644035;
- АО «Технодинамика» (холдинговая компания), ИНН:7719265496;
- АО «Уральский завод гражданской авиации» (холдинговая компания), ИНН:6664013640;
- АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение» (холдинговая компания), ИНН:5099000013;
- ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», ИНН:6607000556.
Радиоэлектронная промышленность:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Концерн ВКО "Алмаз-антей"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7731084175;
- АО «Концерн "Радиоэлектронные технологии"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7703695246;
- АО «Российская электроника» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7710277994;
- АО «Концерн радиостроения Вега» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7730170167;
- АО «Концерн "Созвездие"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:3666127502;
- АО «Системы управления» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7728767728;
- АО «Концерн "Автоматика"» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7715906332;
- АО «РТИ» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7713723559;
- АО «Швабе» (интегрированная структура (холдинговая компания)), ИНН:7717671799;
- ООО «МСК БЛ ГРУПП» (холдинговая компания), ИНН:7717129674.
Станкостроение:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- ООО «Стан», ИНН:7703712332;
- ПАО «Электромеханика», ИНН:6914001400;
- АО «Завод "Фиолент"», ИНН:9102048745;
- ОАО «НИТИ "Прогресс"», ИНН:1831020840;
- ООО «Вириал», ИНН:7827000909;
- ОАО «Тяжпрессмаш», ИНН:6229009163;
- ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ПАО ЧКПЗ), ИНН:7449006184;
- АО «КЗТС», ИНН:6616000619;
- АО «Победит», ИНН:1501000010.
Нефтегазовое машиностроение:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Новомет-пермь», ИНН:5904002096;
- ОАО «Волгограднефтемаш», ИНН:3446003396;
- ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ИНН:7707727918;
- АО «Группа ГМС», ИНН:7708678325;
- ПАО «Объединенные машиностроительные заводы», ИНН:6663059899;
- ГК «Интегра», ИНН:7725648850;
- ООО «Газпром бурение», ИНН:500302649;
- ООО «РУСГАЗБУРЕНИЕ», ИНН:7704459330;
- АО «Руст-95», ИНН:7728120384;
- ООО «Челябинский компрессорный завод», ИНН:7452118226;
- ООО «ВИЛО РУС», ИНН:7702176142;
- ОАО «БОРХИММАШ», ИНН:3604001059;
- ООО «ЧелябинскСпецГражданстрой», ИНН:7451211335;
- ЗАО ПК Космос-Нефть-газ, ИНН:3663019523;
- ОАО «НПО «Тяжпромарматура», ИНН:7717662787;
- ГК «ГАЗМАШПРОЕКТ», ИНН:7725843681;
- ООО «Гусар», ИНН:3304009593;
- АО «РЭП ХОЛДИНГ», ИНН:7806151791;
- АО «Атомэнергомаш», ИНН:7706614573;
- АО «Акционерная компания «Корвет», ИНН:4501006138;
- ООО «НПО "Эталон"», ИНН:5906078439.
Судостроение:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «ОСК», ИНН:7838395215;
- АО «СК «Ак Барс», ИНН:1657049646;
- АО «Концерн «Моринформсистема-Агат», ИНН:7720544208;
- АО «Концерн «Океанприбор», ИНН:7813341546;
- АО «Концерн «НПО «Аврора», ИНН:7802463197;
- АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», ИНН:7813438763;
- АО «ЦТСС», ИНН:7805482938;
- ФГУП «Крыловский ГНЦ», ИНН:7810213747;
- АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», ИНН:2536196045.
Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленности:
Выручка — не менее 2 000 млн. руб.;
Численность — не менее 250 чел.
Список предприятий:
- ПАО «Силовые машины — зтл, лмз, электросила, энергомашэкспорт», ИНН:7702080289;
- АО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», ИНН:6313009980;
- ООО «Русэлпром», ИНН:7701536427;
- ООО «Хевел», ИНН:2124030957;
- Закрытое акционерное общество «Завод электротехнического оборудования» (ЗАО «ЗЭТО»), ИНН:6025017624;
- Акционерное общество «Уральский турбинный завод» (АО «УТЗ»), ИНН:6673100680;
- АО НПК «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко, ИНН:2129017646;
- ООО Камский кабель, ИНН:5904184047;
- ООО «Тольяттинский Трансформатор», ИНН:6323072765;
- АО РОССКАТ, ИНН:6377000767;
- Общество с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения «Привод», ИНН:5918838116;
- АО «Курский электроаппаратный завод», ИНН:4629003691;
- АО «Группа «СВЭЛ», ИНН:6674330951;
- АО «АКОМ», ИНН:6345011371;
- ООО «ИСТОК+», ИНН:4632161433;
- ЗАО «Москабельмет», ИНН:7722015841;
- ООО «Производственная компания «Севкабель», ИНН:7801549243;
- АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО»), ИНН:5036011735;
- ООО «Холдинг Кабельный Альянс», ИНН:6658388288;
- АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (АО «ЧЭАЗ»), ИНН:2128000600;
- АО «Управляющая компания «Ункомтех», ИНН:7706617020.
Тяжелое машиностроение:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Тяжмаш», ИНН:6325000660;
- ООО «Веза», ИНН:7720040225;
- ООО УК «УЗТМ-Картекс», ИНН:7727298791;
- ОАО «Щербинский лифтостроительный завод», ИНН:5051000880;
- ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ИНН:5053000564;
- ЗАО «СММ», ИНН:7826136294;
- ГК «Уралэлектротяжмаш» (ГК «УЭТМ»), ИНН:6673197337;
- ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков», ИНН:6620007663.
Лесопромышленный комплекс:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Группа "ИЛИМ"», ИНН:7840346335;
- АО «Монди сыктывкарский ЛПК», ИНН:1121003135;
- АО «Готэк», ИНН:4633000037;
- ООО «Группа компаний "Сегежа"», ИНН:7703803710;
- ОАО «Архангельский ЦБК», ИНН:2903000446;
- ООО «Свеза», ИНН:5024154489;
- ООО ПКП «Титан», ИНН:2901008961;
- ООО «СФТ Групп», ИНН:7704334669;
- ООО «Кроношпан», ИНН:5011021227;
- АО «Череповецкий ФМК», ИНН:3528006408;
- ОАО «Селенгинский ЦКК», ИНН:309000133;
- ООО «Группа компаний УЛК», ИНН:2922008546;
- АО «Соликамскбумпром», ИНН:5919470121;
- ЗАО «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», ИНН:1650017638;
- ООО «УК "ОБФ"», ИНН:4027067176;
- АО «Волга», ИНН:5244009279;
- ООО «Уралбумага», ИНН:7405005401;
- ОАО «Сыктывкар Тисью Групп», ИНН:1121016110;
- ООО «Современные технологии обработки древесины», ИНН:7840322535;
- ООО «Томлесдрев», ИНН:7017213271;
- ООО «Лесресурс» (вместо Русфореста), ИНН:3808156861;
- ОАО «Сясьский ЦБК», ИНН:4718011856;
- ЗАО «Интернейшнл Пейпер», ИНН:4704012472;
- ООО «СВИСС КРОНО», ИНН:4407006010;
- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ИНН:6723019741;
- ЗАО «Лесозавод 25», ИНН:2928001265;
- ООО «ПП Гофрокомбинат», ИНН:5035040606;
- АО «АРХБУМ», ИНН:2903003430;
- ООО «Эссити», ИНН:4704031845.
Легкая промышленность:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Верхневолжский кожевенный завод», ИНН:6913015706;
- ОАО хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы», ИНН:3706008060;
- ООО «Гекса — нетканые материалы», ИНН:7714132189;
- ЗАО МОФ «Парижская коммуна», ИНН:7705032967;
- АО «Компания "Фарадей"», ИНН:7728135260;
- АО «Обувная фирма "Юничел"», ИНН:7448008453;
- АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», ИНН:7722202993;
- ООО «Промкомплектация», ИНН:7721624833;
- АО «БТК ГРУПП», ИНН:7816043890;
- АО «Научно-производственное предприятие КлАСС», ИНН:7724032017;
- АО «Егорьевск-обувь», ИНН:5011017647;
- АО «ХРОМ», ИНН:7601001724;
- ООО «ТДЛ Текстиль», ИНН:3730010504;
- ООО «Мануфактуры Боско», ИНН:4027131618;
- ООО «ТВОЕ», ИНН:7706741162;
- ООО «Камышинский Текстиль», ИНН:3436017030;
- ООО «Авангард», ИНН:7826741774;
- ООО «Фабрика "ШАРМ"», ИНН:6730061529;
- АО «Комитекс», ИНН:1101300281;
- АО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ», ИНН:7703268269;
- ООО «Обувь России», ИНН:5407249872;
- ООО «Чайковская текстильная компания», ИНН:5920015180;
- АО «ПНК имени С. М. Кирова», ИНН:7825666563;
- ОАО «Донецкая Мануфактура М», ИНН:6145004835;
- АО «ТД ГУМ», ИНН:7710035963.
Химическая промышленность:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Кордиант», ИНН:7601001509;
- АО «ГалоПолимер», ИНН:7703665192;
- ПАО «Фосагро», ИНН:7736216869;
- АО «Башкирская содовая компания», ИНН:0268008010;
- АО «Минудобрения», ИНН:3627000397;
- ПАО «Тольяттиазот», ИНН:6320004728;
- АО «МХК "Еврохим"» (а также все компании, входящие группу лиц), ИНН:7721230290;
- АО «ОХК "Уралхим"», ИНН:7703647595;
- АО Фирма «Август», ИНН:5046001101;
- Группа компаний «Титан», ИНН:5501100816;
- КАО «Азот», ИНН:4205000908;
- ОАО «Щекиноазот», ИНН:7118004789;
- ООО «Никохим», ИНН:7701539121;
- ООО «Группа Полипластик», ИНН:5021013384;
- ПАО «Акрон», ИНН:5321029508;
- ПАО «Куйбышевазот», ИНН:6320005915;
- ПАО «Нижнекамскшина», ИНН:1651000027;
- ПАО «СИБУР Холдинг», ИНН:7727547261;
- ПАО «Уралкалий», ИНН:5911029807;
- ПАО «Химпром», ИНН:2124009521;
- АО «Нэфис Косметикс», ИНН:1653005126;
- ОАО «Курскрезинотехника», ИНН:4632001454;
- ПАО «Крымский содовый завод», ИНН:9106001900;
- АО «Метафракс», ИНН:5913001268;
- АО «Щелково агрохим», ИНН:5050029646;
- АО «СЗФК», ИНН:7704566652;
- АО «Арнест» (Группа компаний Арнест), ИНН:2631006752;
- АО «Березниковский содовый завод», ИНН:5911013780;
- ООО «Атлантис-Пак», ИНН:6163026503;
- ООО «Титановые Инвестиции», ИНН:7709956455;
- ООО «Континентал Калуга», ИНН:4027105304;
- ООО «МИШЛЕН Русская Компания по производству шин», ИНН:5073007462;
- ООО «Нокиан Тайерс», ИНН:4703073810;
- ООО «Пирелли Тайр Руссия», ИНН:7704787370;
- ГК «Полипласт», ИНН:7718814016;
- ПАО «Дорогобуж», ИНН:6704000505;
- ПАО «Пигмент», ИНН:6829000074;
- АО «Саянскхимпласт», ИНН:3814007314;
- АО «Апатит», ИНН:5103070023.
Железнодорожное машиностроение:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Названия предприятий:
- АО «Трансмашхолдинг», ИНН:7723199790;
- АО «Группа Синара», ИНН:6658252583;
- АО «Алтайвагон», ИНН:2208000010;
- ПАО «НПК «ОВК», ИНН:7705522866;;
- АО «РМ РЕЙЛ ХОЛДИНГ», ИНН:1327004816;
- АО «Завод металлоконструкций», ИНН:6449008704;
- ООО «ЛокоТех-Сервис», ИНН:7704758153;
- АО «Желдорреммаш», ИНН:7715729877;
- Группа компаний Рейл Сервис (ООО «Рейл Сервис»), ИНН:9709024417.
Промышленность социально значимых товаров:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Гамма», ИНН:7718101230;
- ООО «Стеллар», ИНН:6165021405;
- ОАО «Весна», ИНН:4346008642;
- ООО «Звезда», ИНН:5025025461;
- ЗАО «СтепПазл», ИНН:7720249869;
- ООО «Мир Хобби», ИНН:7708812210;
- ООО «Десятое королевство», ИНН:7713321088;
- ООО «ТУЛЬСКАЯ ГАРМОНЬ», ИНН:7105023801;
- ПАО «Октава», ИНН:7107033763;
- ООО «Азия Мьюзик Компани», ИНН:3808225635;
- ООО «ФРП «Аккорд», ИНН:7810853680;
- ООО «Нева-Саунд», ИНН:7805091980;
- ГК «Исток-Аудио», ИНН:5052009892;
- ГК «Белла», ИНН:7721504871;
- ГК «Метиз», ИНН:5050088088;
- ООО «ОТТО БОКК Мобилити», ИНН:6321264550;
- ГК «Орто-Космос», ИНН:5018014878;
- ООО «Музыкант», ИНН:7705710235;
- ООО «Лютнер СПБ», ИНН:7806423607;
- ООО «Вега Групп», ИНН:7706776430;
- ООО «ФОРМАН Продактс», ИНН:7839327169;
- ООО «Контрактор», ИНН:5017056040;
- ООО «Соболь», ИНН:4003011939;
- Группа компаний «Веломоторс», ИНН:5032278505;
- ООО «ЗИСО», ИНН:2127332219;
- ОАО «ПАВЛОВОПОСАДСКАЯ ПЛАТОЧНАЯ МАНУФАКТУРА», ИНН:5035012944.
Промышленность обычных вооружений:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- АО «Концерн "Калашников"», ИНН:1832090230;
- АО «НПО "Сплав" им. А. Н. Ганичева», ИНН:7105515987;
- ОАО «Завод им. В. А. Дегтярева», ИНН:3305004083;
- АО «Арзамасский машиностроительный завод», ИНН:5243001767;
- АО «Концерн "Уралвагонзавод"», ИНН:6623029538;
- ПАО «Курганмашзавод», ИНН:4501008142;
- ООО «Молот-Оружие», ИНН:4307012765;
- АО «НПО "Высокоточные комплексы"», ИНН:7704721192;
- АО «Научно-производственное объединение "Курганприбор"», ИНН:4501129676;
- АО «Ижевский механический завод», ИНН:1841030037;
- ПАО «Тульский оружейный завод», ИНН:7107003303;
- ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ИНН:5904000395.
Промышленность боеприпасов и спецхимии:
Выручка — не менее
Численность — не менее
Список предприятий:
- ФКП «Алексинский химический комбинат», ИНН:7111003056;
- ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод», ИНН:1656025681;
- АО «НПК "Техмаш"», ИНН:7743813961;
- ФГУП «Федеральный центр двойных технологий "Союз"», ИНН:5027030450;
- ФКП «Комбинат "Каменский"», ИНН:6147025090;
- ФКП «Пермский пороховой завод», ИНН:5908006119;
- ФКП «Анозит», ИНН:5452112527;
- АО «Спецхимия», ИНН:7724859431.