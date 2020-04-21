В Новосибирской области пока не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании утром в понедельник, 20 апреля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Подробности читайте тут.



Четвертый новосибирец с коронавирусом умер буквально накануне, 20 апреля. Ему было всего 38 лет. Врачи лишь сказали, что у него был букет хронических заболеваний. Больше о заболевшем ничего неизвестно.

Если вы знали 38-летнего мужчину, умершего от коронавируса, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

