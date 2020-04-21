В Новосибирской области, по официальным данным на 21 апреля, 135 человек заразились коронавирусом. Выздоровели пока только 16 пациентов. К сожалению, есть в статистике и умершие — от коронавируса скончались четыре человека.
Мы решили показать наглядно, с какой скоростью инфекция распространяется по региону. Уверены, анимация заставит вас задуматься — стоит ли лишний раз нарушать самоизоляцию по пустякам.
Смотрите сами эту гифку.
Свежую информацию о коронавирусе вы можете узнать из нашей онлайн-трансляции.
В Новосибирской области пока не планируют вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. Об этом на оперативном совещании утром в понедельник, 20 апреля, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Подробности читайте тут.
Четвертый новосибирец с коронавирусом умер буквально накануне, 20 апреля. Ему было всего 38 лет. Врачи лишь сказали, что у него был букет хронических заболеваний. Больше о заболевшем ничего неизвестно.
Если вы знали 38-летнего мужчину, умершего от коронавируса, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 982 781-74-07 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.