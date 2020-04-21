Накануне, 20 апреля, утром в Новосибирске на Затулинке погибла собака. Когда хозяин гулял с псом Эйроном по улице Петухова, кто-то застрелил животное. Откуда стрелял злоумышленник, до сих пор непонятно.

Как всё произошло

О происшествии рассказала хозяйка пса Татьяна Журова — её муж вышел на прогулку с Эйроном. Всего в их семье живут три собаки.

— Вместе они гулять не могут. Потому что они не приучены, и поэтому с каждой по очереди ходил гулять муж. Эйрон всегда гулял последним. И вот в 6:35, когда они шли по тропинке мимо озера, раздался такой хлопок, как будто петарда взорвалась. Собака взвизгнула, отпрыгнула. И муж стал смотреть — может, на что-то Эйрон наступил, что так взвизгнул? Он посмотрел, ничего не понял, потом разворачивается к собаке — она падает на бок. Он к нему наклоняется, переворачивает, а там видно пулевое отверстие, крови много не было, — рассказала женщина.