Накануне, 20 апреля, утром в Новосибирске на Затулинке погибла собака. Когда хозяин гулял с псом Эйроном по улице Петухова, кто-то застрелил животное. Откуда стрелял злоумышленник, до сих пор непонятно.
Как всё произошло
О происшествии рассказала хозяйка пса Татьяна Журова — её муж вышел на прогулку с Эйроном. Всего в их семье живут три собаки.
— Вместе они гулять не могут. Потому что они не приучены, и поэтому с каждой по очереди ходил гулять муж. Эйрон всегда гулял последним. И вот в 6:35, когда они шли по тропинке мимо озера, раздался такой хлопок, как будто петарда взорвалась. Собака взвизгнула, отпрыгнула. И муж стал смотреть — может, на что-то Эйрон наступил, что так взвизгнул? Он посмотрел, ничего не понял, потом разворачивается к собаке — она падает на бок. Он к нему наклоняется, переворачивает, а там видно пулевое отверстие, крови много не было, — рассказала женщина.
Хозяин сразу понёс собаку в ближайшую ветеринарную клинику. Эйрон уже не дышал, сердце не билось. На всякий случай ему поставили укол адреналина, но это не помогло — пёс умер.
Ветеринары обнаружили проникающее пулевое ранение по центру грудной клетки слева — это они указали в документе с диагнозом (копия есть в распоряжении редакции). Смерть констатировали в 6:51.
— И я начала думать — а если бы муж наклонился? Если бы ребёнок гулял? А если бы пошевелился не так, и в него попало? Поэтому мы поехали в полицию. Просто страшно за жизнь людей. Где гарантия, что он потом не в людей будет целиться? — говорит Татьяна.
В полиции приняли заявление женщины. Уже вместе с полицейскими супруги вернулись на место происшествия, но никаких следов там практически не осталось. Позже супруги встретились с дознавателем, который выдал постановление о том, что тело животного нужно отвезти в Управление ветеринарии. Там сделают вскрытие.
Что говорят соседи
Татьяна написала в чат дома, чтобы выяснить, бывали ли подобные случаи раньше.
— Соседи говорят, что хлопки часто слышат у нас, как будто дети петардами балуются, — рассказала хозяйка пса.
Одна из жительниц дома на Петухова,14/5 рассказала, что думает о случившемся.
— Собака была милейшим и добрым существом. Хозяин на прогулке всегда убирал после своего питомца. Что произошло, люди на самоизоляции решили развлечься или весеннее обострение, неизвестно. Хозяева написали заявление в полицию. Где гарантия, что завтра этот неадекват не начнет стрелять по людям. Страшно выходить на улицу, — говорит женщина.
Полиция ищет причину
О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Поступало сообщение по данному факту. Сейчас тело животного направлено на экспертизу для установления причины смерти, по заявлению проводится проверка. Причины устанавливаются, — сообщили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске следователи завершили расследование жестокого убийства кота Моти. В расправе обвиняют 17-летнюю девушку.