В Новосибирске недалеко от площади инженера Будагова посреди дороги провалился асфальт.



«Яма на Речном напротив центра на улице Большевистская, 1», — написал в редакцию НГС читатель, который прислал фото. Сейчас огромный провал уже огородили.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.