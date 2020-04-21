В Новосибирске недалеко от площади инженера Будагова посреди дороги провалился асфальт.
«Яма на Речном напротив центра на улице Большевистская, 1», — написал в редакцию НГС читатель, который прислал фото. Сейчас огромный провал уже огородили.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.
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13 апреля знаменитая яма на Котовского отметила день рождения в условиях карантина — истории дорожного абсурда в Новосибирске исполнилось 4 года. Днём рождения ямы считается дата первой записи в ее собственном твиттере, который создал новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.