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Асфальт провалился очень глубоко

Асфальт провалился очень глубоко

В Новосибирске недалеко от площади инженера Будагова посреди дороги провалился асфальт.

«Яма на Речном напротив центра на улице Большевистская, 1», — написал в редакцию НГС читатель, который прислал фото. Сейчас огромный провал уже огородили.

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, почему образовалась такая яма и когда её заделают.

Если вы заметили в городе ямы на дорогах, рассказывайте об этом нам и присылайте фото с места через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157-00-00, по почте news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

13 апреля знаменитая яма на Котовского отметила день рождения в условиях карантина — истории дорожного абсурда в Новосибирске исполнилось 4 года. Днём рождения ямы считается дата первой записи в ее собственном твиттере, который создал новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

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ямадороги Новосибирска
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