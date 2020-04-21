Федеральный оперштаб делится последними данными по коронавирусу в России: за сутки зафиксировано 5642 новых заражения, выздоровели 427 человек (всего с начала пандемии — 3873), скончался 51 человек (всего 456). Таким образом, официально в стране подтверждено 52 763 случая заражения.
Врачи провели более 2,1 миллиона тестов (только за последние сутки сделано 89 тысяч анализов), с подозрением на COVID-19 уже 139,5 тысячи человек (еще вчера было 135 тысяч).
Накануне Владимир Путин провел совещание с экспертами Роспотребнадзора по прогнозам коронавируса в России. Эксперты заявили, что распространение инфекции должно прекратиться в конце мая или начале июня. При этом пока пик эпидемии не пройден даже в Москве, а регионы отстают от столицы на две-три недели. Ожидается, что на днях глава государства примет решение о продлении режима изоляции.