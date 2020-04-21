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Новосибирцы столпились в очереди за пропиской, но в полиции обещают, что новых штрафов не будет

Очевидцы рассказывают, что толпа собралась сегодня возле отделения на Костычева

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Очередь собралась у отдела по вопросам миграции в Ленинском районе

Очередь собралась у отдела по вопросам миграции в Ленинском районе

Сегодня, 21 апреля, новосибирцы столпились у дверей отдела полиции по вопросам миграции № 7 «Ленинский» на улице Костычева. В полицию теперь запускают только по несколько посетителей за раз.

«Очередь у МВД России, звонили записаться, сказали, что принимают только в порядке живой очереди. Почти все без масок. Сегодня через полчаса в очереди сказали, что до 15 июля можно не ставить прописку, штрафа за это не будет. Позвонили в другое отделение, там сказали противоположную информацию. В очереди стоят и пенсионеры, и люди с детьми, и беременные женщины», — написала в редакцию НГС читательница и прислала фото.

Полиция следит за числом людей внутри здания

В полиции пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

— В подразделениях миграции действует норма нахождения граждан в помещении. И сотрудники следят, сколько граждан одновременно находятся в помещении. Зона ответственности — это помещение подразделения. На улице граждане сами должны проявлять бдительности и соблюдать социальную дистанцию. Информацию приняли к сведению. Будет проведена работа по этому поводу, сотрудники к отделению отправлены, чтобы напомнить гражданам о правилах поведения в данный период, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Оштрафуют не всех

В полиции также уточнили, кто получил штраф за несвоевременную регистрацию по месту жительства.

— Если гражданин обратился за получением услуги по смене регистрации, и она необходима ему была в период режима самоизоляции, который действует с 19 марта, то для него сроки продляются автоматически до конца данного периода. Штрафа не будет. А если он не встал на учёт по месту жительства до этого периода, хотя должен был, то тогда эти правила на него не распространяются, и он может быть оштрафован. По закону у гражданина на регистрацию при смене места жительства есть семь суток. Если человек, например, сменил место жительства 15 марта и решил зарегистрироваться в крайний срок по закону и тут случилась такая ситуация, то такого человека тоже не будут штрафовать, — объяснили в ведомстве.

График приёма граждан миграционными отделами можно посмотреть здесь.

В начале апреля у миграционного центра на улице Есенина в Октябрьском районе собралась огромная очередь. Люди также толпились на улице, не соблюдая необходимую социальную дистанцию.

Сейчас и отделения «Почты России» в Новосибирске из-за ситуации с коронавирусом работают по скорректированному графику. До 30 апреля — на протяжении всего «полурабочего» месяца — большинство почтовых отделений перешли на пятидневку. К отделениям тоже выстроились очереди.

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