Новосибирцы столпились в очереди за пропиской, но в полиции обещают, что новых штрафов не будет

Полиция следит за числом людей внутри здания

В полиции пообещали разобраться в сложившейся ситуации.

— В подразделениях миграции действует норма нахождения граждан в помещении. И сотрудники следят, сколько граждан одновременно находятся в помещении. Зона ответственности — это помещение подразделения. На улице граждане сами должны проявлять бдительности и соблюдать социальную дистанцию. Информацию приняли к сведению. Будет проведена работа по этому поводу, сотрудники к отделению отправлены, чтобы напомнить гражданам о правилах поведения в данный период, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Оштрафуют не всех

В полиции также уточнили, кто получил штраф за несвоевременную регистрацию по месту жительства.

— Если гражданин обратился за получением услуги по смене регистрации, и она необходима ему была в период режима самоизоляции, который действует с 19 марта, то для него сроки продляются автоматически до конца данного периода. Штрафа не будет. А если он не встал на учёт по месту жительства до этого периода, хотя должен был, то тогда эти правила на него не распространяются, и он может быть оштрафован. По закону у гражданина на регистрацию при смене места жительства есть семь суток. Если человек, например, сменил место жительства 15 марта и решил зарегистрироваться в крайний срок по закону и тут случилась такая ситуация, то такого человека тоже не будут штрафовать, — объяснили в ведомстве.