Сотрудникам Новосибирского зоопарка пришлось самим выкармливать малыша лемура вари — самка не смогла делать это, но при этом не бросила своего детёныша.



— Решено было оставить их вместе, забирать маленького только на время кормления. Это требует дополнительных усилий, особенного в первые недели жизни малыша, когда интервалы между кормлениями небольшие. Но в итоге у нас всё получилось: самка приняла помощь и от материнских обязанностей не отказалась, — рассказали в Новосибирском зоопарке.