Сотрудникам Новосибирского зоопарка пришлось самим выкармливать малыша лемура вари — самка не смогла делать это, но при этом не бросила своего детёныша.
— Решено было оставить их вместе, забирать маленького только на время кормления. Это требует дополнительных усилий, особенного в первые недели жизни малыша, когда интервалы между кормлениями небольшие. Но в итоге у нас всё получилось: самка приняла помощь и от материнских обязанностей не отказалась, — рассказали в Новосибирском зоопарке.
— Важна не только связь детенышей с мамой, но и с папой, и с другими членами семейной группы. В нашей истории поначалу стояла задача минимум — кормить малыша и создать все условия, чтобы самка продолжала заботиться о нем. Прошло немного времени, и биологи зоопарка решили, что можно попробовать воссоединить всю семью, — объяснили специалисты.
В зоопарке отметили, что семью воссоединяли постепенно.
— Папу малыша сначала поселили в соседнем вольере, а через несколько дней открыли дверь, разделявшую их. Теперь вся семья вместе, малыш окружен заботой обоих родителей. При этом сотрудники зоопарка продолжают его кормить молочной смесью из бутылочки, — добавили в Новосибирском зоопарке.
В середине марта мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке сотрудники выкармливают малыша кинкажу — самка также не смогла делать это самостоятельно, но при этом продолжала заботиться о детёныше.