21 апреля вторник
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 74.67
eur 81.10
Тема дня 38-летний новосибирец умер от коронавируса
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 3/10
usd 74.67
eur 81.10

Все новости

Все новости
Лемуры вари — социальные животные

Лемуры вари — социальные животные

Сотрудникам Новосибирского зоопарка пришлось самим выкармливать малыша лемура вари — самка не смогла делать это, но при этом не бросила своего детёныша.

— Решено было оставить их вместе, забирать маленького только на время кормления. Это требует дополнительных усилий, особенного в первые недели жизни малыша, когда интервалы между кормлениями небольшие. Но в итоге у нас всё получилось: самка приняла помощь и от материнских обязанностей не отказалась, — рассказали в Новосибирском зоопарке.

Для лемуров вари очень важна семья&nbsp;

Для лемуров вари очень важна семья 

— Важна не только связь детенышей с мамой, но и с папой, и с другими членами семейной группы. В нашей истории поначалу стояла задача минимум — кормить малыша и создать все условия, чтобы самка продолжала заботиться о нем. Прошло немного времени, и биологи зоопарка решили, что можно попробовать воссоединить всю семью, — объяснили специалисты.

Детёныша сначала оставили только с мамой

Детёныша сначала оставили только с мамой

В зоопарке отметили, что семью воссоединяли постепенно.

— Папу малыша сначала поселили в соседнем вольере, а через несколько дней открыли дверь, разделявшую их. Теперь вся семья вместе, малыш окружен заботой обоих родителей. При этом сотрудники зоопарка продолжают его кормить молочной смесью из бутылочки, — добавили в Новосибирском зоопарке.

Сейчас зверька ещё докармливают, но он уже живёт в семье

Сейчас зверька ещё докармливают, но он уже живёт в семье

В середине марта мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке сотрудники выкармливают малыша кинкажу — самка также не смогла делать это самостоятельно, но при этом продолжала заботиться о детёныше.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК9
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирский зоопаркдетёнышималышилемуры
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (19)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!