Людям на самоизоляции приходится тяжко. Позади три недели работы на удалёнке, и никто не знает, сколько времени нам еще придется сидеть в четырех стенах. А теперь представьте, каково нашим питомцам Да, кошки и собаки постоянно сидят дома, но обычно они предоставлены сами себе — их люди ежедневно уходят на работу и по делам. Но сейчас, кажется, мы уже поднадоели своим котикам. Читатели НГС поделились фотографиями своих питомцев на самоизоляции, а мы придумали к ним забавные подписи. Кстати, если ваш котик или песик тоже недоволен текущим положением дел, то скидывайте его фото нам в Директ инстаграма.
— Знакомьтесь — Дженни, убийца проводов. Ни один провод дома не остался без внимания, первыми пали двое наушников, — комментирует читательница НГС
Котам непривычно сидеть весь день в компании людей.
— Любимое место для сна - раковина в ванной! Опоздание на работу с утра обеспечено! — делится читательница Алина Тимошенко.
У этой кошечки не очень оптимистичный вид. Самоизоляция явно её утомила.
Кажется, этот кот очень недоволен присутствием хозяев дома!
— Она любит мявкать. Без повода, — прокомментировал фото своего питомца пользователь под ником Dix Dark (наверное, ругается, что хозяин постоянно дома — прим. ред.).
Маме-кошке тоже несладко на самоизоляции. Еще бы — такая орава.
— Кот Абрикос всегда считает, что лучше смотреть на него, а не в телевизор, — комментирует читательница Анна Туренко.
Анна Малыхина поделилась фотографией своего питомца (кажется, он в отчаянии!)
Кажется, хозяина ждет серьезный разговор. Видите, что читается в глазах питомца читателя НГС Павла Тархова?
Не все коты готовы к ласке, которая обрушилась на них за три недели самоизоляции. На фото питомец Ирины Турсуковой.
— А этого кота зовут Домовенок Кузя. Кузя очень контактный и ласковый кот, любящий общество хозяев, — рассказывает хозяйка кота.
Делимся другими новостями, в которых нет ничего про коронавирус:
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