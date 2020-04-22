Людям на самоизоляции приходится тяжко. Позади три недели работы на удалёнке, и никто не знает, сколько времени нам еще придется сидеть в четырех стенах. А теперь представьте, каково нашим питомцам Да, кошки и собаки постоянно сидят дома, но обычно они предоставлены сами себе — их люди ежедневно уходят на работу и по делам. Но сейчас, кажется, мы уже поднадоели своим котикам. Читатели НГС поделились фотографиями своих питомцев на самоизоляции, а мы придумали к ним забавные подписи. Кстати, если ваш котик или песик тоже недоволен текущим положением дел, то скидывайте его фото нам в Директ инстаграма.

