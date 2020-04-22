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Анастасия Миронова

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Анастасия Миронова

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Так, я не понял, ты всё ещё дома!?

Так, я не понял, ты всё ещё дома!?

Людям на самоизоляции приходится тяжко. Позади три недели работы на удалёнке, и никто не знает, сколько времени нам еще придется сидеть в четырех стенах. А теперь представьте, каково нашим питомцам Да, кошки и собаки постоянно сидят дома, но обычно они предоставлены сами себе — их люди ежедневно уходят на работу и по делам. Но сейчас, кажется, мы уже поднадоели своим котикам. Читатели НГС поделились фотографиями своих питомцев на самоизоляции, а мы придумали к ним забавные подписи. Кстати, если ваш котик или песик тоже недоволен текущим положением дел, то скидывайте его фото нам в Директ инстаграма.

— Знакомьтесь — Дженни, убийца проводов. Ни один провод дома не остался без внимания, первыми пали двое наушников, — комментирует читательница НГС

Интересно, а если перегрызть все провода в доме, то хозяйка уйдет на работу?

Интересно, а если перегрызть все провода в доме, то хозяйка уйдет на работу?

Котам непривычно сидеть весь день в компании людей.

В смысле у тебя впереди еще неделя самоизоляции?

В смысле у тебя впереди еще неделя самоизоляции?

— Любимое место для сна - раковина в ванной! Опоздание на работу с утра обеспечено! — делится читательница Алина Тимошенко.

Где хочу, там и лежу. И вообще, раз ты дома, чеши мне живот!

Где хочу, там и лежу. И вообще, раз ты дома, чеши мне живот!

У этой кошечки не очень оптимистичный вид. Самоизоляция явно её утомила.

Интересно, а такой намёк хозяин поймет?

Интересно, а такой намёк хозяин поймет?

Кажется, этот кот очень недоволен присутствием хозяев дома!

Ну-ка выйди за дверь и чтоб сегодня я дома тебя не видел!

Ну-ка выйди за дверь и чтоб сегодня я дома тебя не видел!

— Она любит мявкать. Без повода, — прокомментировал фото своего питомца пользователь под ником Dix Dark (наверное, ругается, что хозяин постоянно дома — прим. ред.).

Ну, пожалуйста, уйди из дома

Ну, пожалуйста, уйди из дома

Маме-кошке тоже несладко на самоизоляции. Еще бы — такая орава.

Кто это там жаловался на дистанционное обучение в школах? Пять котят - это вам не школьник на удаленке

Кто это там жаловался на дистанционное обучение в школах? Пять котят - это вам не школьник на удаленке

— Кот Абрикос всегда считает, что лучше смотреть на него, а не в телевизор, — комментирует читательница Анна Туренко.

Вы три недели уже смотрите в телевизор! Хватит, идите работать!

Вы три недели уже смотрите в телевизор! Хватит, идите работать!

Анна Малыхина поделилась фотографией своего питомца (кажется, он в отчаянии!)

Объявляю бойкот: я не выйду из своего дома, пока ты не выйдешь из своего!

Объявляю бойкот: я не выйду из своего дома, пока ты не выйдешь из своего!

Кажется, хозяина ждет серьезный разговор. Видите, что читается в глазах питомца читателя НГС Павла Тархова?

Так, присядь-ка рядом и расскажи, когда ты вернешься обратно на свою работу? Что значит губернатор не разрешает?

Так, присядь-ка рядом и расскажи, когда ты вернешься обратно на свою работу? Что значит губернатор не разрешает?

Не все коты готовы к ласке, которая обрушилась на них за три недели самоизоляции. На фото питомец Ирины Турсуковой.

Не дай бог, чтобы дистанционное обучение продлили, еще неделю я не выдержу

Не дай бог, чтобы дистанционное обучение продлили, еще неделю я не выдержу

— А этого кота зовут Домовенок Кузя. Кузя очень контактный и ласковый кот, любящий общество хозяев, — рассказывает хозяйка кота.

Раз ты дома, чеши меня, человек!

Раз ты дома, чеши меня, человек!

Делимся другими новостями, в которых нет ничего про коронавирус:

Сотрудникам новосибирского зоопарка пришлось выкармливать малыша лемура вари — посмотрите, какой он милый! Внутри еще одна порция милоты.

Новосибирцев восхитило красно-оранжевое солнце апрельского рассвета. Посмотрите подборку фотографий, которые присылают горожане.

Новосибирск ждёт до +27 градусов в середине недели — а что потом? Давайте вместе посмотрим на ближайший прогноз погоды!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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животныекоронавирус в Новосибирскесамоизоляциякарантин
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