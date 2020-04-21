В Новосибирской области с конца прошлой недели количество заболевших коронавирусом несколько дней прибавлялось усиленными темпам.
19 апреля в регионе выявили 22 заразившихся. А вчера, 20 апреля, наш регион установил новый антирекорд по числу заболевших за всё время наблюдений (за сутки диагноз подтвердили у 24 новосибирцев).При этом сегодня, 21 апреля, были выявлены трое заболевших.
Можно ли говорить о том, что в регионе уже прошёл пик эпидемии? А если нет, то когда его ждать? Эти вопросы мы задали вирусологу из НГУ Сергею Нетёсову.
— Подошли ли мы к пику? Нет, не подошли. Об этом говорит следующее: если у нас число вновь выявленных заболевших людей в день продолжает увеличиваться, ну в один какой-то день это ещё может быть флуктуация (случайное отклонение от величины — Прим.ред.), то мы не добрались и до середины пика. А еще лучше, если в среднем, например, взять количество заболевших за последние три дня и неделю назад за те же три дня недели, и, если это число продолжает расти, значит, мы ещё вообще только в начале подъема. Это говорит о том, что мы безобразно плохо соблюдаем режим самоизоляции и ограничений в контактах, — пояснил учёный.
В настоящее время по историям больных коронавирусом, как отметил Сергей Нетёсов, видно, что заражение произошло не от людей, прибывших из какой-либо страны или Москвы. Речь идёт о вторичных или третичных заражениях.
— Есть люди, которые в эпидемиологии называются бессимптомными носителями, у них особенности иммунитета — вирус немного размножается, и они его выделяют в окружающую среду, но сами не болеют и об этом не знают. Именно поэтому я предлагал тестировать всех желающих и всех контактных с заболевшими лиц ещё два месяца назад, потому что данные об этих носителях тогда же и появились. Такие анализы очень нужно делать, потому что таким образом мы сможем выявить этих бессимптомных носителей и, поместив их с самоизоляцию до конца выделения ими вируса, прервать эпидемические цепочки, — добавил Сергей Нетёсов.
По прогнозам эксперта, минимальный пик, который будет в Новосибирской области, — это примерно 300 заражённых человек и столько же на спаде пика.
— Но это — самый оптимистичный прогноз. О том, сколько будет выявлено человек в сутки завтра и послезавтра, сложно сказать, поскольку в настоящее время идёт тенденция к ежедневному увеличению числа больных, а в такой период развития эпидемии сложно что-то предполагать, — заключил эксперт. — Могу только сказать, когда хоть что-то начнёт проясняться с нашим будущим с коронавирусом — это к концу текущей недели. И на 99% не факт, что это будет спад. Вернее всего, подъём продолжится, потому что противоэпидемические меры у нас в городе соблюдаются крайне плохо.
11 апреля, Сергей Нетёсов прочитал онлайн-лекцию о причинах и путях возникновения коронавируса. По его мнению, чтобы «сплющить пик эпидемии», необходимо проверять всех заинтересованных.