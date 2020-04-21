— Подошли ли мы к пику? Нет, не подошли. Об этом говорит следующее: если у нас число вновь выявленных заболевших людей в день продолжает увеличиваться, ну в один какой-то день это ещё может быть флуктуация (случайное отклонение от величины — Прим.ред.), то мы не добрались и до середины пика. А еще лучше, если в среднем, например, взять количество заболевших за последние три дня и неделю назад за те же три дня недели, и, если это число продолжает расти, значит, мы ещё вообще только в начале подъема. Это говорит о том, что мы безобразно плохо соблюдаем режим самоизоляции и ограничений в контактах, — пояснил учёный.



В настоящее время по историям больных коронавирусом, как отметил Сергей Нетёсов, видно, что заражение произошло не от людей, прибывших из какой-либо страны или Москвы. Речь идёт о вторичных или третичных заражениях.



— Есть люди, которые в эпидемиологии называются бессимптомными носителями, у них особенности иммунитета — вирус немного размножается, и они его выделяют в окружающую среду, но сами не болеют и об этом не знают. Именно поэтому я предлагал тестировать всех желающих и всех контактных с заболевшими лиц ещё два месяца назад, потому что данные об этих носителях тогда же и появились. Такие анализы очень нужно делать, потому что таким образом мы сможем выявить этих бессимптомных носителей и, поместив их с самоизоляцию до конца выделения ими вируса, прервать эпидемические цепочки, — добавил Сергей Нетёсов.

