—В ходе дальнейших мероприятий на месте преступления сотрудниками полиции и следственного комитета были обнаружены останки двух человеческих тел, спрятанные в земле под домом. Личности погибших устанавливаются, задержанный проверяется на причастность к их убийству, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

По данным СК по НСО, тела были скелетированными.

По информации источника НГС, полицейским пришлось вскрывать пол в доме, чтобы найти трупы. Погибшими оказались жители Северного района, которые числились пропавшими без вести. Информацию о каннибализме источник не подтвердил.

— Кроме того, установлено, что подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы, — сообщают в СК.

Самый известный серийный убийца в Новосибирске - Евгений Чуплинский, которого обвиняли в убийстве которого обвиняли в убийстве 19 женщин, — его приговорили к пожизненному сроку.

Бывший сотрудник вневедомственной охраны Евгений Чуплинский пошёл под суд за убийства, которые начались в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года.

