В селе Северное Новосибирской области обнаружили три трупа - по подозрению в убийстве задержан 66-летний местный житель.
— Он вёл непонятный образ жизни, — рассказал корреспонденту НГС один из жителей Северного. — Дома один труп нашли, ходят слухи, что он его ел. Перекопали огород - говорят, ещё несколько трупов, точно сколько не скажу.
В пресс-службе СК России по НСО рассказали о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 105 (Убийство). В ведомстве пояснили, что 16 апреля 36-летний житель села Северное ушел из дома и больше на связь с родными не выходил. Следователи установили, что в день исчезновения мужчина пришёл к своему знакомому. Они повздорили, после чего подозреваемый зарезал гостя и расчленил его тело.
—В ходе дальнейших мероприятий на месте преступления сотрудниками полиции и следственного комитета были обнаружены останки двух человеческих тел, спрятанные в земле под домом. Личности погибших устанавливаются, задержанный проверяется на причастность к их убийству, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
По данным СК по НСО, тела были скелетированными.
По информации источника НГС, полицейским пришлось вскрывать пол в доме, чтобы найти трупы. Погибшими оказались жители Северного района, которые числились пропавшими без вести. Информацию о каннибализме источник не подтвердил.
— Кроме того, установлено, что подозреваемый в 1991 году был осужден за убийство своей сестры и приговорен к 15 годам лишения свободы, — сообщают в СК.
Самый известный серийный убийца в Новосибирске - Евгений Чуплинский, которого обвиняли в убийстве которого обвиняли в убийстве 19 женщин, — его приговорили к пожизненному сроку.
Бывший сотрудник вневедомственной охраны Евгений Чуплинский пошёл под суд за убийства, которые начались в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года.
Задержать подозреваемого следователям удалось лишь весной 2016 года. Выйти на бывшего милиционера помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков в 2015 году. Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем.
Суд над серийным убийцей начался в ноябре 2017 года. Спустя три месяца присяжные вынесли обвинительный вердикт, а областной суд на его основании приговорил Евгения Чуплинского к пожизненному сроку в колонии особого режима. Кроме того, экс-милиционера тогда обязали выплатить по миллиону четырём потерпевшим по делу.