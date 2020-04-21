В Новосибирске оперштаб по коронавирусу опубликовал цифры по заболеваемости на утро 21 апреля.

— По данным оперативного штаба на 10 утра 21 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено еще 3 пациента с коронавирусной инфекцией. За пределы региона они не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали. Одна из инфицированных входит в группу риска по возрасту, её обследовали на коронавирус после обращения к врачам по поводу ОРВИ, — сообщили в оперштабе.

В больнице с подозрением на коронавирус остаются 231 человек, включая тех, кому поставили диагноз. 3 пациента госпитализированы в Карасуксую ЦРБ. В детской больнице №3 находятся 43 ребенка с подозрением на COVID-19. В том числе дети с подтвержденным диагнозом.