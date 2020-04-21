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После оказания медицинской помощи девушка была отпущена домой

После оказания медицинской помощи девушка была отпущена домой

В Октябрьском районе Новосибирска 20 апреля ночью, около 22:30, водитель седана столкнулся с припаркованными машинами и сбежал. Его пассажирке потребовалась медицинская помощь.

— Неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla двигался по улице Крамского, со стороны улицы Автогенной в сторону улицы 40 лет Октября. В пути следования совершил столкновение с автомобилем Toyota Corona, который был припаркован справа у края проезжей части по ходу движения автомобиля. Затем Toyota Corona совершает столкновение с автомобилем BMW X5, который был также припаркован. В припаркованных автомобилей людей не было, — рассказала корреспонденту инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

Водитель седана с места ДТП сбежал, а его пассажирке потребовалась медицинская помощь.

— Пострадала девушка 1991 года рождения, которой были поставлены предварительные диагнозы ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга, дисторсия. После оказания медицинской помощи была отпущена домой, — добавили в ГИБДД.

Вчера вечером, 20 апреля, у Нового поселка в Бердске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

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