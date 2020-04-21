Водитель седана с места ДТП сбежал, а его пассажирке потребовалась медицинская помощь.

— Пострадала девушка 1991 года рождения, которой были поставлены предварительные диагнозы ушиб мягких тканей головы, сотрясение головного мозга, дисторсия. После оказания медицинской помощи была отпущена домой, — добавили в ГИБДД.

Вчера вечером, 20 апреля, у Нового поселка в Бердске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

