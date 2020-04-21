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Пыль хорошо видна на видео, снятом сегодня утром

Пыль хорошо видна на видео, снятом сегодня утром

В Новосибирске зафиксировали большое количество примесей в воздухе — особенно на улицах Немировича-Данченко, Первомайской, Горького и Линейной.

Видео клубов пыли на Коммунальном мосту снял читатель паблика «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

По данным сервиса CityAir, уровень загрязнения воздуха в городе сегодня в 8 часов утра находился на отметке в 6 баллов из 10 возможных. Сервис оценивает качество воздуха как среднее, но в некоторых районах города показатели зашкалили.

На некоторых улицах зафиксирован воздух с большим количеством примесей

На некоторых улицах зафиксирован воздух с большим количеством примесей

Большое количество примесей было обнаружено на улицах Горького и Линейной.

Самый высокий уровень загрязнения — 8 баллов из 10 — зафиксировали на улицах Немировича-Данченко и Первомайской.

Сегодня утром новосибирцы сняли яркий рассвет — над городом поднялось красно-оранжевое солнце.

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загрязнение воздухаНовосибирскпыль
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