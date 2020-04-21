В Новосибирске зафиксировали большое количество примесей в воздухе — особенно на улицах Немировича-Данченко, Первомайской, Горького и Линейной.
Видео клубов пыли на Коммунальном мосту снял читатель паблика «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
По данным сервиса CityAir, уровень загрязнения воздуха в городе сегодня в 8 часов утра находился на отметке в 6 баллов из 10 возможных. Сервис оценивает качество воздуха как среднее, но в некоторых районах города показатели зашкалили.
Большое количество примесей было обнаружено на улицах Горького и Линейной.
Самый высокий уровень загрязнения — 8 баллов из 10 — зафиксировали на улицах Немировича-Данченко и Первомайской.
Сегодня утром новосибирцы сняли яркий рассвет — над городом поднялось красно-оранжевое солнце.