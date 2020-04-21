В Новосибирске на этой неделе ждут ещё три самолёта с туристами — два прилетят из Таиланда и ещё один из Индии.
Информация о вывозных рейсах появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На все самолёты предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».
Первый рейс Бангкок — Новосибирск — Красноярск запланирован на 23 апреля 2020-го. Вылет в 11.25 по местному времени.
— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, — сообщают на канале.
Второй рейс из Таиланда: Пхукет — Новосибирск запланирован на 24 апреля 2020-го. Вылет в 04.55 по местному времени.
— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области, — перечисляют тех, кто сможет им воспользоваться.
Третий рейс в Толмачёво будет из Индии: вылет самолёта Гоа — Новосибирск — Екатеринбург запланирован на 24 апреля 2020-го. Вылет в 16.30 по местному времени.
— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области.
Вывозной рейс из Таиланда (город Бангкок) прилетел в Новосибирск 19 апреля, на нём было около 200 человек. Самолёт из Вьетнама (город Камрань) прилетел в понедельник 20 апреля.