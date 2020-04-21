21 апреля вторник
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 74.67
eur 81.10
Тема дня 38-летний новосибирец умер от коронавируса
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 2/10
usd 74.67
eur 81.10

Все новости

Все новости
Два самолёта прилетят из Таиланда и ещё один из Индии

Два самолёта прилетят из Таиланда и ещё один из Индии

В Новосибирске на этой неделе ждут ещё три самолёта с туристами — два прилетят из Таиланда и ещё один из Индии.

Информация о вывозных рейсах появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На все самолёты предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».

Первый рейс Бангкок — Новосибирск — Красноярск запланирован на 23 апреля 2020-го. Вылет в 11.25 по местному времени.

— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, — сообщают на канале.

Второй рейс из Таиланда: Пхукет — Новосибирск запланирован на 24 апреля 2020-го. Вылет в 04.55 по местному времени.

— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области, — перечисляют тех, кто сможет им воспользоваться.

Третий рейс в Толмачёво будет из Индии: вылет самолёта Гоа — Новосибирск — Екатеринбург запланирован на 24 апреля 2020-го. Вылет в 16.30 по местному времени.

— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Иркутской области, Омской области.

Вывозной рейс из Таиланда (город Бангкок) прилетел в Новосибирск 19 апреля, на нём было около 200 человек. Самолёт из Вьетнама (город Камрань) прилетел в понедельник 20 апреля.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавирустуристыаэропорт Толмачёво
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (26)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!