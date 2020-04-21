В Новосибирске на этой неделе ждут ещё три самолёта с туристами — два прилетят из Таиланда и ещё один из Индии.

Информация о вывозных рейсах появилась в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы РФ». На все самолёты предполагается предварительная регистрация через «Госуслуги».

Первый рейс Бангкок — Новосибирск — Красноярск запланирован на 23 апреля 2020-го. Вылет в 11.25 по местному времени.

— Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской области, Республике Алтай, Томской области, Кемеровской области, Алтайском крае, Красноярском крае, — сообщают на канале.