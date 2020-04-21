132 заболевших и 4 умерших: хроника коронавируса в Новосибирске

Эта неделя — предпоследняя в нерабочем апреле. Вчера, 20 апреля, в Новосибирской области опять зарегистрировали рекордное количество заболевших — 22 взрослых и 2 ребёнка.



Как Новосибирск переживет очередной день режима самоизоляции? Продлят ли режим? Ужесточат ли правила? Сколько новых заболевших появится в городе? Мы следим за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже.



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