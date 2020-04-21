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132 заболевших и 4 умерших: хроника коронавируса в Новосибирске

Следим за ситуацией с коронавирусом в городе в режиме онлайн

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Эта неделя — предпоследняя в нерабочем апреле. Вчера, 20 апреля, в Новосибирской области опять зарегистрировали рекордное количество заболевших — 22 взрослых и 2 ребёнка.

Как Новосибирск переживет очередной день режима самоизоляции? Продлят ли режим? Ужесточат ли правила? Сколько новых заболевших появится в городе? Мы следим за всеми важными событиями в нашем онлайн-репортаже.

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157–00–00.

Александра Бруня

Рассказываем, что произошло вчера в городе и в мире:

Александра Бруня

Вчера было очень жарко. Выходили ли вы на улицу?

Нарушали ли вы режим самоизоляции вчера?

    Александра Бруня

    По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 2 415 066 случаев заражения коронавирусом. Умерло 169 079 человек, выздоровело 640 101.

    Александра Бруня

    Сначала немного статистики.

    Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 47 121 случаев заболевания. Из них 4268 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 3446 человек. Умерло 405.

    В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 132 заболевших. 4 умерших, 16 выздоровевших. На карантине находятся 2019 человек, сняты с наблюдения 10 071.

    Александра Бруня

    Доброе утро, Новосибирск! Расскажите, как вы провели понедельник? Вчера был очень жаркий день для апреля. Нарушали ли вы самоизоляцию?

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