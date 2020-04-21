132 заболевших и 4 умерших: хроника коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, что произошло вчера в городе и в мире:
- Россия попала в десятку коронавирусных стран. За последние сутки здесь зарегистрированы 4268 новых заражений.
- На оперативном совещании утром в понедельник, 20 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса пока вводить не планируют.
- В Новосибирске начал свою работу инфекционный госпиталь, созданный на базе больницы № 11. В учреждение уже начали направлять пациентов с подозрением на коронавирус.
- Мы опубликовали обновленную карту районов Новосибирской области, где обнаружили коронавирусную инфекцию.
- У сибирячки с коронавирусом случился нервный срыв во время госпитализации. НГС поговорил с ней в прямом эфире Instagram (видео еще доступно).
- Власти Новосибирской области рассказали о новых нарушителях карантина. Сумма штрафов уже превысила миллион.
- Новосибирцы устроили виртуальный митинг с обращениями к правительству из-за пандемии.
- Владимир Путин провел сегодня совещание по прогнозам развития ситуации с коронавирусом в России. Здесь — о вакцине, среднем возрасте заболевших и реабилитации переболевших. Также публикуем полную речь президента.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил надежду, что к лету темпы распространения новой коронавирусной инфекции в России пойдут на спад.
- Режим самоизоляции планируют продлить на майские праздники.
- Новосибирская общественница Анастасия Смолина, отстаивающая права людей с сахарным диабетом, в своей авторской колонке рассуждает, почему государство внезапно забыло про все болезни, кроме коронавируса.
- Во Владикавказе местные жители сегодня устроили митинг против режима самоизоляции.
Вчера было очень жарко. Выходили ли вы на улицу?
Нарушали ли вы режим самоизоляции вчера?
По данным «Яндекс.Карты», в мире сейчас зарегистрировано 2 415 066 случаев заражения коронавирусом. Умерло 169 079 человек, выздоровело 640 101.
Сначала немного статистики.
Сейчас в России, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в стране зарегистрировано 47 121 случаев заболевания. Из них 4268 человек заболели за последние сутки. Всего в России выздоровело 3446 человек. Умерло 405.
В Новосибирской области, по данным оперштаба региона, 132 заболевших. 4 умерших, 16 выздоровевших. На карантине находятся 2019 человек, сняты с наблюдения 10 071.
Доброе утро, Новосибирск! Расскажите, как вы провели понедельник? Вчера был очень жаркий день для апреля. Нарушали ли вы самоизоляцию?